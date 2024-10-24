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الخارجية تهنئ بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى السنوية لتأسيسها

10/24/2024 11:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان- هنأت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى السنوية لتأسيسها، الذي يُصادف اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، بالدور المحوري الذي اضطلعت به الأمم المتحدة على مدار قرابة ثمانية عقود في تعزيز السلام والأمن والتنمية، والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأكد السفير القضاة التزام الأردن الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن التعددية والتعاون الدولي يشكلان الأساس لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة والعالم اليوم. وأضاف أن الأمم المتحدة تظل منارة للأمل للدول والشعوب الساعية نحو عالم أكثر عدلاً وسلاماً، وذلك من خلال أدوارها المتعددة في تقديم المساعدات الإنسانية، وحل النزاعات، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار السفير القضاة إلى أن الأردن يعتز بشراكته الطويلة والمثمرة مع الأمم المتحدة، وخاصة في مجال دعم اللاجئين وتعزيز جهود السلام الإقليمي. وأعاد التأكيد على التزام المملكة الثابت بمساندة جهود المنظمة الأممية، والاستمرار في المساهمة الفاعلة لتحقيق أهدافها النبيلة. كما أعرب عن تطلع المملكة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار المشترك للجميع.

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