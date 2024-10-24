بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس حل الصراع في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 يشكل أساس حل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار بوتين، في كلمته خلال مؤتمر قادة مجموعة "بريكس" في مدينة كازان الروسية، إلى أن "أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، وهذا ما أشرت إليه عند الحديث عن تصعيد الأزمات القديمة ويجب أن تستند التسوية في الشرق الأوسط إلى قرارات الشرعية الدولية، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل". وكالات

