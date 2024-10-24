بوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس حل الصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 يشكل أساس حل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار بوتين، في كلمته خلال مؤتمر قادة مجموعة "بريكس" في مدينة كازان الروسية، إلى أن "أزمة الشرق الأوسط تثير القلق، وهذا ما أشرت إليه عند الحديث عن تصعيد الأزمات القديمة ويجب أن تستند التسوية في الشرق الأوسط إلى قرارات الشرعية الدولية، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بأمن وسلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل". وكالات
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