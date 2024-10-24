روسيا تصادق على اتفاقية الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية
التاريخ
10/24/2024 11:23:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موسكو- صادق مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الخميس، على اتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على الدفاع المشترك والمساعدة العسكرية المتبادلة في حال تعرضت أي منهما لهجوم عسكري.
وقال مجلس النواب الروسي في بيان صحفي :"صادق المجلس على الاتفاقية التي تلزم روسيا وكوريا الشمالية بتقديم المساعدة العسكرية على الفور باستخدام كل الوسائل إذا تعرضت أي منهما لهجوم". -(بترا)
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