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إعلام عبري: إيران تحاول تقليص الرد الإسرائيلي

10/24/2024 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القناة 12 العبرية، يبدو أن "إسرائيل" وصلت إلى ذروتها في التحضير للهجوم على إيران، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران "قريب وآت".
وأوضحت أن سلاح الجو أجرى مناورات والجبهة الداخلية أجرت مناقشات والدفاعات جاهزة لأي رد إيراني، معتبرة أن طهران تدرك على ما يبدو أن الرد الإسرائيلي يقترب وتواصل جهودها لمحاولة تقليصه.

وقال المصدر ذاته إن "الجيش الإسرائيلي" يعمل على تهيئة الجمهور لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي خلال فترة قصيرة.

MENAFN24102024000072011014ID1108817411

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