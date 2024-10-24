إعلام عبري: إيران تحاول تقليص الرد الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت القناة 12 العبرية،
يبدو أن "إسرائيل" وصلت إلى ذروتها في التحضير للهجوم على إيران، مضيفة
أن التقديرات تشير إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران "قريب وآت".
وأوضحت أن سلاح الجو
أجرى مناورات والجبهة الداخلية أجرت مناقشات والدفاعات جاهزة لأي رد إيراني،
معتبرة أن طهران تدرك على ما يبدو أن الرد الإسرائيلي يقترب وتواصل جهودها لمحاولة
تقليصه.
وقال المصدر ذاته إن "الجيش
الإسرائيلي" يعمل على تهيئة الجمهور لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي
خلال فترة قصيرة.
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