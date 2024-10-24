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إصابة طفل برصاص الاحتلال في الخليل

10/24/2024 11:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس/ الجمعة، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق الكسارة في المنطقة الجنوبية، أطلقت الرصاص الحي صوب طفل، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.

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