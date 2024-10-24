إصابة طفل برصاص الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة
الخميس/ الجمعة،
في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن
قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق الكسارة في المنطقة الجنوبية، أطلقت الرصاص
الحي صوب طفل، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن
طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم في المنطقة الجنوبية
بمدينة الخليل، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.
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