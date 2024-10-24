مقتل 5 عسكريين إسرائيليين بمعارك مع حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، أن 5 عسكريين قتلوا في معارك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان؛ هم قائد سرية وضابطان وجنديان.





وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم مصابين في صفوف "الجيش" من الجبهة الشمالية مع لبنان إلى المستشفيات.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2574 شهيدا و12001 مصاب.



وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.



ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.