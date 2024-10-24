الصحة العالمية: إغلاق أكثر من 100 منشأة صحية بسبب الحرب على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الحرب
الإسرائيلية على لبنان أدت إلى إغلاق أكثر من 100 منشأة صحية، وهو ثلث عدد المنشآت
في البلاد.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت مساء
الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2574 شهيدا و12001 مصاب.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب
الله، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر
2023، وسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق
لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت
غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة
وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي
جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم
الخسائر، حسب مراقبين.
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