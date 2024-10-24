تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تجددت الغارات الإسرائيلية مساء الخميس، على
الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت بدايةً منطقة الشويفات، ثم امتدت لتشمل حارة
حريك.
وجاءت هذه الضربات في وقت وجه فيه جيش الاحتلال
الإسرائيلي إنذارات لسكان مبانٍ في اثنين من أحياء الضاحية بضرورة إخلائها
"فوراً".
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أرفقه
برسم بياني يحدد مواقع المباني المستهدفة، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان المباني في منطقتي شويفات العمروسية وحارة حريك
قائلاً: "إنذار عاجل إلى جميع السكان في المباني المحددة والمجاورة، أنتم
بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله... نطالبكم بإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد
عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم."
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