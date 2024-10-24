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تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

10/24/2024 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تجددت الغارات الإسرائيلية مساء الخميس، على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت بدايةً منطقة الشويفات، ثم امتدت لتشمل حارة حريك.
وجاءت هذه الضربات في وقت وجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات لسكان مبانٍ في اثنين من أحياء الضاحية بضرورة إخلائها "فوراً".

وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أرفقه برسم بياني يحدد مواقع المباني المستهدفة، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان المباني في منطقتي شويفات العمروسية وحارة حريك قائلاً: "إنذار عاجل إلى جميع السكان في المباني المحددة والمجاورة، أنتم بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله... نطالبكم بإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظاً على سلامتكم وسلامة عائلاتكم."

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