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غوتيريش: الوضع الإنساني شمال غزة هو أسوأ ما شهدناه

10/24/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع الإنساني في شمال غزة بأنه "الأسوأ الذي شهدناه منذ بداية هذا الكابوس المروع".
وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات بفعالية وإنهاء الاحتلال".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وشن غاراته الجوية والمدفعية ونسف المنازل، في اليوم العشرين من عمليته العسكرية المتواصلة شمال قطاع غزة، وسط حصار مشدد يمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة بغزة في وقت سابق، "العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا، ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء، أن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء".

واضطر النازحون الفلسطينيون في شمال غزة لدفن جثامين ضحاياهم في الطرقات العامة دون تكفين، بعد نفاد الأكفان جراء الحصار المطبق والقصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة منذ 20 يوما.

وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير جدا في شمال القطاع، مع رفض جيش الاحتلال إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو مساعدات"، حسب مصادر عدة ومواطنين محاصرين.

وتسبب قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات والإنترنت عن المنطقة قبل أيام عدة في شح مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما يحدث للنازحين، فضلا عن صعوبة التواصل مع الأهالي.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي يرغب باحتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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