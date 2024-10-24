غوتيريش: الوضع الإنساني شمال غزة هو أسوأ ما شهدناه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش الوضع الإنساني في شمال غزة بأنه "الأسوأ الذي شهدناه منذ بداية هذا
الكابوس المروع".
وقال: "نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق
النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات بفعالية وإنهاء الاحتلال".
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس،
الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وشن غاراته الجوية والمدفعية ونسف المنازل، في
اليوم العشرين من عمليته العسكرية المتواصلة شمال قطاع غزة، وسط حصار مشدد يمنع
خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.
وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة بغزة في وقت
سابق، "العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا، ولم يستطع إدخال
الغذاء والدواء، أن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء".
واضطر النازحون الفلسطينيون في شمال غزة لدفن
جثامين ضحاياهم في الطرقات العامة دون تكفين، بعد نفاد الأكفان جراء الحصار المطبق
والقصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة منذ 20 يوما.
وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير
جدا في شمال القطاع، مع رفض جيش الاحتلال إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو
مساعدات"، حسب مصادر عدة ومواطنين محاصرين.
وتسبب قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات
والإنترنت عن المنطقة قبل أيام عدة في شح مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما يحدث
للنازحين، فضلا عن صعوبة التواصل مع الأهالي.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بدأ جيش
الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع،
قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس
من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال
الإسرائيلي يرغب باحتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023،
حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال
ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال
والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا
قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير
لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
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