البيت الأبيض: نتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأيام المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض إن "ما نفهمه هو أن
إسرائيل تنفذ عمليات ضرب أهداف ذات قيمة عالية أو تدمير البنية التحتية لحزب الله".
وأضاف: "أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض
ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت".
وتابع البيت الأبيض: "مستمرون في محاولة
إيجاد طريقة للتوصل إلى اقتراح يمكن للجانبين الاتفاق عليه لإيقاف القتال".
وأردف: "نتوقع أن تبدأ المفاوضات في
الأيام المقبلة وهذا ما تحدث عنه بلينكن ورئيس الوزراء القطري".
واستكمل البيت الأبيض: "ما يتعين تحديده
الآن هو ما إذا كانت حماس مستعدة للمشاركة في المفاوضات والإفراج عن المحتجزين".
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