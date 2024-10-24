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البيت الأبيض: نتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأيام المقبلة

10/24/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال البيت الأبيض إن "ما نفهمه هو أن إسرائيل تنفذ عمليات ضرب أهداف ذات قيمة عالية أو تدمير البنية التحتية لحزب الله".
وأضاف: "أبلغنا إسرائيل مباشرة أننا نعارض ضرباتها شبه اليومية في المناطق ذات الكثافة السكانية في بيروت".

وتابع البيت الأبيض: "مستمرون في محاولة إيجاد طريقة للتوصل إلى اقتراح يمكن للجانبين الاتفاق عليه لإيقاف القتال".

وأردف: "نتوقع أن تبدأ المفاوضات في الأيام المقبلة وهذا ما تحدث عنه بلينكن ورئيس الوزراء القطري".

واستكمل البيت الأبيض: "ما يتعين تحديده الآن هو ما إذا كانت حماس مستعدة للمشاركة في المفاوضات والإفراج عن المحتجزين".

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