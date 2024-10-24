المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إيلات

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إيلات
التاريخ
10/24/2024 11:23:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم
الجمعة، أنها هاجمت بطائرات مسيرة للمرة الثانية هدفا حيويا في إيلات بالأراضي
المحتلة.
وقال مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق لقناة
"الجزيرة"، إنهم هاجموا خلال الـ48 ساعة الماضية 15 هدفا داخل الأراضي
المحتلة.
MENAFN24102024000072011014ID1108817404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.