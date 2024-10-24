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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إيلات

10/24/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة، أنها هاجمت بطائرات مسيرة للمرة الثانية هدفا حيويا في إيلات بالأراضي المحتلة.
وقال مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق لقناة "الجزيرة"، إنهم هاجموا خلال الـ48 ساعة الماضية 15 هدفا داخل الأراضي المحتلة.

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