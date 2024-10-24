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الاحتلال: رصدنا جسما جويا مشبوها

10/24/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، إنه رصد جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة قبل وصوله لـ"إسرائيل".
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" من جهتها، إن طائرة مسيرة سقطت في منطقة مفتوحة أطلقت من الشرق باتجاه مدينة إيلات.

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