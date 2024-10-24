الاحتلال: رصدنا جسما جويا مشبوها
التاريخ
10/24/2024 11:23:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، إنه رصد
جسما جويا مشبوها أطلق من الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة قبل وصوله لـ"إسرائيل".
وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" من
جهتها، إن طائرة مسيرة سقطت في منطقة مفتوحة أطلقت من الشرق باتجاه مدينة إيلات.
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