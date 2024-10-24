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الفوز بمسابقة عالمية للاستدامة.. العقبة تعزز مكانتها كوجهة سياحية

10/24/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- يشكل فوز مدينة العقبة في مسابقة أفضل 100 قصة عالمية من الوجهات الخضراء التي تروي مبادرات ومشاريع مبتكرة وفعالة من وجهات تعمل نحو تطوير سياحة أكثر مسؤولية واستدامة، إحدى ثمار المساعي لتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية مستدامة.
واعتبرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن الفوز يعد إنجازا عالميا يضاف إلى سلسلة النجاحات ضمن جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع السياحي، بتقديمها قصة نوعية مميزة تحاكي "الحطام في الأعماق" كمنتج سياحي فريد ضمن تطوير القطاع السياحي المستدام وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة.
وتحكي قصة النجاح عن مواجهة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة، تحديات كبيرة في إدارة ساحلها القصير على البحر الأحمر؛ حيث كان لزاما عليها أن توازن بين حماية شعابها المرجانية الطبيعية ونظمها البيئية البحرية الهشة، والأضرار المادية التي يسببها الغواصون والقوارب المتزايدة لسياحة الغوص، في وقت قادت فيه السلطة مبادرة رائدة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والسكان المحليين، تضمنت الإغراق الإستراتيجي للحطام العسكري لإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية، وتخفيف الضغط على الموائل المرجانية الطبيعية.
وقال مفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن، إن السلطة تهدف من ذلك إلى تعزيز سياحة الغوص، وتوليد فوائد اقتصادية للمنطقة، وحماية الشعاب المرجانية الطبيعية من المزيد من التدهور، إلى جانب تطويرها حلا شاملا ومبتكرا؛ حيث شملت التدابير الرئيسية التي نفذت كجزء من هذه المبادرة إغراق سلسلة من حطام السفن العسكرية، وإنشاء متحف عسكري تحت الماء، وتنفيذ البرنامج العالمي للزعانف الخضراء للشعاب المرجانية، بالإضافة إلى الموافقة الصارمة وعمليات الرصد لمراكز الغوص.
وكانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، شاركت في العديد من المعارض الدولية في سبيل تحقيق إستراتيجية التسويق والاتصالات لوضع العقبة كوجهة فريدة وعالمية للغوص، وتدرجت خلال الأعوام الماضية في عمليات دقيقة لإغراق حطام السفن؛ حيث تم في العام 1985 إغراق سفينة شحن "سيدار برايد" لإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية، وفي العام 1999، تم إضافة طائرة "أي سي 130" إلى مناطق الجذب تحت الماء، وفي العام 2017، بدأت المبادرة بشكل جدي بإغراق مركبة "إم 42 داستر" المضادة للطائرات.
إضافة إلى ذلك، تم في العام 2019 الوصول إلى معلم مهم بإغراق 19 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات وناقلات القوات وطائرة هليكوبتر، مرتبة في تشكيل قتالي، وفي العام نفسه، تم إغراق طائرة "لوكهيد إل-1011 تريستار"، مما زاد من تعزيز المتحف تحت الماء، بالإضافة إلى إغراق معدات عسكرية إضافية، بما في ذلك المركبات والمعدات الأصغر، لإكمال المشروع، إلى أن وصلت السلطة بشكل إستراتيجي لإنشاء متحف عسكري تحت الماء، مما يوفر مواقع غوص فريدة من نوعها.
ووفق الحاج حسن، فإنه وفي العام 2023، اعتمدت السلطة برنامج الزعانف الخضراء العالمي للشعاب المرجانية، وتعزيز ممارسات الغوص المستدامة من خلال التدريب والمبادئ التوجيهية والمراقبة المنتظمة لمشغلي الغوص المحليين، مؤكدا أن السلطة وضعت إجراءات صارمة للموافقة والمراقبة لمراكز الغوص، بما في ذلك عمليات التفتيش المنتظمة وفحص الامتثال، لضمان الالتزام باللوائح البيئية وأفضل الممارسات، وقد ضمنت هذه الجهود المشتركة الإنشاء الناجح للشعاب المرجانية الاصطناعية مع تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية.
وبين الخبير الغواص عبد الله المومني، أن الإغراق الإستراتيجي لحطام السفن في العقبة، أدى إلى صناعة سياحة الغوص النابضة بالحياة، والنمو الاقتصادي، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، والاعتراف العالمي بالممارسات المستدامة؛ حيث تظهر هذه الإنجازات فعالية الجهود المنسقة في تعزيز السياحة والمحافظة عليها، ووضع معيار للوجهات الأخرى لتحقيق أهم نتيجة، وهي تعزيز سياحة الغوص.
وأضاف المومني "أن إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية وإنشاء أول متحف عسكري تحت الماء في العالم، أدى إلى وضع العقبة كوجهة رئيسية للغوص في حطام السفن، بالإضافة إلى جذب مناطق الجذب الفريدة تحت الماء، التي تتميز بقطع أثرية عسكرية مرتبة في تشكيل معركة آسر".
وبحسب الناشط سيف الشمايلة، فإن إغراق القطع العسكرية في جوف البحر اجتذب الشعاب الاصطناعية التي شكلها المتحف العسكري وحطام "سي-130 هرقل" و"تريستار"، التي تم إغراقها منذ العام 2017، وأدى ذلك إلى تدفق السياح، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي بشكل كبير، وتوليد إيرادات وخلق فرص عمل للمجتمع.
واتخذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع منظمة الوجهات الخضراء، خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة من خلال وضع خريطة طريق لتصبح وجهة مستدامة، وقد عملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الارتقاء بالعقبة كمركز سياحي مستدام من خلال اعتماد معايير معترف بها عالميا في الممارسات المستدامة.
وبالعودة إلى الحاج حسن، فإنه "وبعد إكمال المرحلة الأولى بنجاح، استوفت العقبة 15 معيارا إضافيا، ليصل المجموع إلى 30 معيارا حسب معايير الوجهات الخضراء للعام الثاني على التوالي، مما يؤهلها لنشر قصة جديدة لأفضل الممارسات، لذا شاركت بقصة الإغراق الإستراتيجي للحطام من أجل السياحة المستدامة في العقبة، التي سلطت الضوء على نظام الغوص المبتكر في العقبة والتركيز على حماية النظم البيئية البحرية".
وأضاف الحاج حسن "يعد متحف العقبة العسكري تحت الماء، الذي يضم مجموعة من الحربية الغارقة التي تعمل كشعاب مرجانية اصطناعية، وجهة تجذب الغواصين من جميع أنحاء العالم، بينما تساعد في الوقت نفسه على تخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي تحت الماء".
وفي شهر آذار (مارس) الماضي، كانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أعلنت نجاحها بتقديم مرصد طيور العقبة ضمن 100 وجهة سياحية عالمية في معرض برلين بألمانيا؛ حيث يعد هذا الإنجاز الذي حققته العقبة إنجازا جوهريا، خصوصا أن معايير الاستدامة التي تتبناها العقبة في مختلف الأصناف السياحية فيها، لا سيما "مرصد طيور العقبة"، تشكل أساسا تقوم عليه الخطط السياحية في منطقة العقبة.
وفي إطار هذه الجهود، قال الحاج حسن، إنه تم تشكيل فريق "الوجهات الخضراء" بمشاركة شركاء في القطاع السياحي وممثلين عن المديريات المعنية داخل السلطة؛ حيث يعمل الفريق على تقييم المنشآت السياحية والكشف عن وضعها الحالي لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
وتسعى العقبة لتصبح أول مدينة أردنية تحصل على شهادة الوجهة الخضراء، لتسجل بذلك خطوة مهمة نحو مستقبل سياحي مستدام يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

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