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وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين إثر حادث تصادم في البلقاء

10/24/2024 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على شارع الستين بمحافظه البلقاء
اذ نتج عن الحادث وفاه ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة اخرين حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولي اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات الى مستشفى السلط الحكومي والاصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق من الحادثه.

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