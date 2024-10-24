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تسارع الاقتصاد السعودي في 2025

10/24/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر استطلاع للرأي أجرته ((رويترز)) لآراء خبراء اقتصاديين أن النمو الاقتصادي في السعودية سيتسارع العام المقبل بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد عامين من الأداء المتواضع كما توقعوا نموا قويا لدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط منذ أواخر عام 2022 ولكن من المتوقع أن تزيد الإنتاج في ديسمبر المقبل، ما يعزز على الأرجح الإيرادات للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
متوسط ضعيف للنفط
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام ضعيفة على نطاق واسع وأن يبلغ متوسطها 76.75 دولارا للبرميل العام المقبل، ارتفاعا من نحو 74.8 دولارا حاليا، وفقا لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.
وتشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تستعد للتخلي عن هدفها غير الرسمي المتمثل في الوصول إلى 100 دولار للبرميل. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة بعكس تخفيضات الإنتاج السابقة وزيادة حصتها في السوق، وهو ما سيساعد، إلى جانب نمو الإيرادات غير النفطية، في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل أسرع. 4.4 % نمو في 2025 وتوقع استطلاع أجرته ((رويترز)) في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر وشمل 21 اقتصاديا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% في 2025، وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاعا من 1.3% متوقعة هذا العام.
من المتوقع كذلك أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1% في المتوسط ​​العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% المتوقعة في استطلاع يوليو، وأسرع من النمو البالغ 1.8% المتوقع لعام 2024.
تحليل اقتصادي
وقال رالف ويجرت، رئيس قسم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: ((نتوقع أن تعوض تأثيرات انخفاض أسعار النفط وارتفاع أحجام الإنتاج بعضها البعض إلى حد كبير. وبما أن النمو يركز على أحجام الإنتاج، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل مفيدًا ويتسارع في عام 2025 مقارنة بعام 2024)).
وتستكشف الاقتصادات البارزة في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، سبل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متماشيا إلى حد كبير مع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل.
((ومع ذلك، فإن عائدات النفط ستلعب دوراً حاسماً في جميع الاقتصادات الثلاثة. وحتى في التوقعات طويلة الأجل، لن تتمكن الإيرادات غير النفطية من استبدال عائدات النفط))، كما قال ويجرت.
ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 4.9% العام المقبل، ارتفاعاً من 3.7% في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في قطر إلى 2.7% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.1%.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: ((سيكون اقتصاد الإمارات العربية المتحدة هو الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025. وإذا كانت أوبك+ على استعداد لفتح الصنابير، فإن الإمارات العربية المتحدة ستستفيد أكثر حيث تم رفع حصتها من إنتاج النفط الأساسي مرتين دون أن تتمكن من الاستفادة من ذلك)).
((إن قطر والإمارات العربية المتحدة قطعتا شوطاً أبعد في جهودهما الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وهما في وضع أفضل في عالم يقترب من ذروة الطلب على النفط. وعلى وجه الخصوص، تتمتع الإمارات العربية
المتحدة باقتصاد غير نفطي أكبر كثيراً، وعلى غرار دبي، فهي قادرة على دعم السياحة والخدمات المالية، وعدم الاعتماد كثيراً على النفط)).
التضخم تحت السيطرة
وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في البحرين والكويت وسلطنة عمان للعام المقبل 2.8% و2.5% و2.8% على التوالي، مقابل 2.8% و-1.3% و1.6% في عام 2024.
من المتوقع أن يظل التضخم، الذي ظل مستقراً في المنطقة، تحت السيطرة، مع توقعات متوسطة تتراوح بين 0.8% إلى 3.0% لهذا العام والعام المقبل.
نسبة النمو في السعودية ودول الخليج
4.4 % الاقتصاد السعودي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات
ارتفاع من 1.3% متوقعة هذا العام 2024
4.1 % النمو المتوقع في دول الخليج
4.9 % الإمارات
2.8 % البحرين
2.5 % الكويت
2.8 % سلطنة عمان
0.8 - 3.0 % نسبة التضخم المتوقعة

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