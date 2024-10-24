Friday, 25 October 2024 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروب يخلصك من آلام الظهر والصداع

10/24/2024 11:17:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني الكثيرون من آلام الظهر المبرحة والصداع، لكن الحل قد يكون في مشروب بسيط. وفقًا لموقع ((ديلي إكسبريس))، يمكن أن يؤدي تناوله قبل الإفطار إلى تحسين صحتك بشكل ملحوظ.
مكونات المشروب:
- الكمثرى: غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، تساعد في تقليل الالتهابات.
- الموز: يحتوي على البوتاسيوم، والذي يقوي العظام ويخفف تشنجات العضلات.
- اليوسفي: مصدر ممتاز لفيتامين C، يُعزز جهاز المناعة ويحافظ على صحة المفاصل.
- الزنجبيل: يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف آلام المفاصل.
- عصير الليمون: يضيف نكهة منعشة ومليء بمضادات الأكسدة.
طريقة التحضير
قم بتقطيع المكونات ومزجها في الخلاط لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
تناول هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.

MENAFN24102024000089011017ID1108817383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث