مشروب يخلصك من آلام الظهر والصداع

(MENAFN
- Al Watan)
يعاني الكثيرون من آلام الظهر المبرحة والصداع، لكن الحل قد يكون في مشروب بسيط. وفقًا لموقع ((ديلي إكسبريس))، يمكن أن يؤدي تناوله قبل الإفطار إلى تحسين صحتك بشكل ملحوظ.
مكونات المشروب:
- الكمثرى: غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، تساعد في تقليل الالتهابات.
- الموز: يحتوي على البوتاسيوم، والذي يقوي العظام ويخفف تشنجات العضلات.
- اليوسفي: مصدر ممتاز لفيتامين C، يُعزز جهاز المناعة ويحافظ على صحة المفاصل.
- الزنجبيل: يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف آلام المفاصل.
- عصير الليمون: يضيف نكهة منعشة ومليء بمضادات الأكسدة.
طريقة التحضير
قم بتقطيع المكونات ومزجها في الخلاط لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
تناول هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.
MENAFN24102024000089011017ID1108817383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.