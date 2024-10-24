كتب عن البيئة والكوكب والتاريخ والمستقبل

(MENAFN
- Al Watan)
الحياة على كوكبنا: شهادتي ورؤيتي للمستقبل
في كتابه A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future: ((الحياة على كوكبنا: شهادتي ورؤيتي للمستقبل))، يقدم ديفيد أتينبورو، العالم الطبيعي الشهير، شهادته الشخصية على التغيرات البيئية التي شهدها خلال حياته الطويلة.
يروي أتينبورو قصصًا من رحلاته حول العالم، موضحًا كيف تغيرت النظم البيئية والحياة البرية بسبب النشاط البشري.
يقدم الكتاب رؤية مستقبلية لكيفية استعادة التوازن البيئي من خلال اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على الطبيعة.
يركز أتينبورو على أهمية التنوع البيولوجي ويحث على التعاون العالمي لمواجهة التحديات البيئية. الأعماق: العالم في الحوت
تأخذنا ريبيكا جيجز في كتابها ((الأعماق)) العالم في الحوت Fathoms: The World in the Whale في رحلة استكشافية إلى عالم الحيتان، وتستعرض العلاقة المعقدة بين البشر والحيتان، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه المخلوقات الرائعة بسبب التلوث والصيد الجائر وتغير المناخ.
الكتاب ليس فقط دراسة علمية، بل هو أيضًا تأمل فلسفي في كيفية تأثير الحيتان على ثقافتنا وفهمنا للعالم الطبيعي. من خلال قصص شخصية وملاحظات دقيقة، تقدم جيجز صورة شاملة عن الحياة في المحيطات وأهمية الحفاظ عليها.
الكتاب يستعرض عددًا من الجوانب المثيرة للاهتمام حول الحيتان، بما في ذلك الحيتان النادرة التي لم تُسمى بعد، وأغاني الحيتان التي تجتاح نصف الكرة الأرضية في موجات سنوية من الشعبية، والحيتان التي عدلت التركيب الكيميائي لغلافنا الجوي.
تسافر جيجز إلى اليابان لركوب السفن التي تصطاد الحيتان وتغوص في أعماق البحار لاكتشاف التلوث البلاستيكي الذي يغزو بيئة الحيتان تحت الماء.
الكتاب فاز بجائزة ميدالية أندرو كارنيجي للتميز في الكتابة غير الخيالية لعام 2021.
كان من بين المرشحين النهائيين لجائزة كيركوس للكتابة غير الخيالية لعام 2020. الحياة المتشابكة
يسكتشف كتاب Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures ((الحياة المتشابكة: كيف تشكل الفطريات عوالمنا وتغير عقولنا وتشكل مستقبلنا)) للمؤلف ميرلين شيلدريك الدور الحيوي الذي تلعبه الفطريات في النظم البيئية.
يوضح الكتاب كيف أن الفطريات ليست مجرد كائنات حيّة بسيطة، بل هي شبكات معقدة تؤثر على كل شيء من صحة التربة إلى صحة الإنسان.
يقدم شيلدريك رؤى جديدة حول كيفية تفاعل الفطريات مع النباتات والحيوانات والبشر، وكيف يمكن أن تكون مفتاحًا لحل عدد من المشاكل البيئية.
الكتاب مليء بالاكتشافات العلمية المثيرة ويشجع على إعادة التفكير في علاقتنا مع الطبيعة، كما يستكشف العالم المدهش والمهم للفطريات، وهي كائنات حية تلعب دورًا حيويًا في دعم واستدامة جميع النظم الحية تقريبًا.
ويأخذنا ميرلين شيلدريك، العالم الشاب من جامعة كامبريدج، في رحلة مثيرة إلى هذا العالم الخفي، موضحًا كيف أن الفطريات ليست مجرد كائنات بسيطة، بل هي شبكات معقدة تؤثر على كل شيء من صحة التربة إلى صحة الإنسان.
والفطريات ليست نباتات ولا حيوانات، لكنها ضرورية لمعظم النظم الحية. يمكنها حل المشكلات بدون دماغ، مما يوسع التعريفات التقليدية للذكاء، ويمكنها التلاعب بسلوك الحيوانات بدقة مذهلة.
في الكتاب، يوضح شيلدريك كيف أن الفطريات قد شكلت تاريخ البشرية من خلال توفير الخبز والأدوية المنقذة للحياة، وكيف أن خصائصها النفسية أثرت على المجتمعات منذ العصور القديمة.
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