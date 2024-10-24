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كتب عن البيئة والكوكب والتاريخ والمستقبل

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) الحياة على كوكبنا: شهادتي ورؤيتي للمستقبل
في كتابه A Life on Our Planet: My Witness Statement and a Vision for the Future: ((الحياة على كوكبنا: شهادتي ورؤيتي للمستقبل))، يقدم ديفيد أتينبورو، العالم الطبيعي الشهير، شهادته الشخصية على التغيرات البيئية التي شهدها خلال حياته الطويلة.
يروي أتينبورو قصصًا من رحلاته حول العالم، موضحًا كيف تغيرت النظم البيئية والحياة البرية بسبب النشاط البشري.
يقدم الكتاب رؤية مستقبلية لكيفية استعادة التوازن البيئي من خلال اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على الطبيعة.
يركز أتينبورو على أهمية التنوع البيولوجي ويحث على التعاون العالمي لمواجهة التحديات البيئية.
الأعماق: العالم في الحوت
تأخذنا ريبيكا جيجز في كتابها ((الأعماق)) العالم في الحوت Fathoms: The World in the Whale في رحلة استكشافية إلى عالم الحيتان، وتستعرض العلاقة المعقدة بين البشر والحيتان، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه المخلوقات الرائعة بسبب التلوث والصيد الجائر وتغير المناخ.
الكتاب ليس فقط دراسة علمية، بل هو أيضًا تأمل فلسفي في كيفية تأثير الحيتان على ثقافتنا وفهمنا للعالم الطبيعي. من خلال قصص شخصية وملاحظات دقيقة، تقدم جيجز صورة شاملة عن الحياة في المحيطات وأهمية الحفاظ عليها.
الكتاب يستعرض عددًا من الجوانب المثيرة للاهتمام حول الحيتان، بما في ذلك الحيتان النادرة التي لم تُسمى بعد، وأغاني الحيتان التي تجتاح نصف الكرة الأرضية في موجات سنوية من الشعبية، والحيتان التي عدلت التركيب الكيميائي لغلافنا الجوي.
تسافر جيجز إلى اليابان لركوب السفن التي تصطاد الحيتان وتغوص في أعماق البحار لاكتشاف التلوث البلاستيكي الذي يغزو بيئة الحيتان تحت الماء.
الكتاب فاز بجائزة ميدالية أندرو كارنيجي للتميز في الكتابة غير الخيالية لعام 2021.
كان من بين المرشحين النهائيين لجائزة كيركوس للكتابة غير الخيالية لعام 2020.
الحياة المتشابكة
يسكتشف كتاب Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures ((الحياة المتشابكة: كيف تشكل الفطريات عوالمنا وتغير عقولنا وتشكل مستقبلنا)) للمؤلف ميرلين شيلدريك الدور الحيوي الذي تلعبه الفطريات في النظم البيئية.
يوضح الكتاب كيف أن الفطريات ليست مجرد كائنات حيّة بسيطة، بل هي شبكات معقدة تؤثر على كل شيء من صحة التربة إلى صحة الإنسان.
يقدم شيلدريك رؤى جديدة حول كيفية تفاعل الفطريات مع النباتات والحيوانات والبشر، وكيف يمكن أن تكون مفتاحًا لحل عدد من المشاكل البيئية.
الكتاب مليء بالاكتشافات العلمية المثيرة ويشجع على إعادة التفكير في علاقتنا مع الطبيعة، كما يستكشف العالم المدهش والمهم للفطريات، وهي كائنات حية تلعب دورًا حيويًا في دعم واستدامة جميع النظم الحية تقريبًا.
ويأخذنا ميرلين شيلدريك، العالم الشاب من جامعة كامبريدج، في رحلة مثيرة إلى هذا العالم الخفي، موضحًا كيف أن الفطريات ليست مجرد كائنات بسيطة، بل هي شبكات معقدة تؤثر على كل شيء من صحة التربة إلى صحة الإنسان.
والفطريات ليست نباتات ولا حيوانات، لكنها ضرورية لمعظم النظم الحية. يمكنها حل المشكلات بدون دماغ، مما يوسع التعريفات التقليدية للذكاء، ويمكنها التلاعب بسلوك الحيوانات بدقة مذهلة.
في الكتاب، يوضح شيلدريك كيف أن الفطريات قد شكلت تاريخ البشرية من خلال توفير الخبز والأدوية المنقذة للحياة، وكيف أن خصائصها النفسية أثرت على المجتمعات منذ العصور القديمة.

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