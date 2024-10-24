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لينو بولانيوس و(( ثورة المرايا))

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اسمه لينو بولانيوس بلدساري. وُلد في العام 1955 في ((بيورا)) شمال جمهوريّة البيرو، البلد الذي افتتحه عربيٌّ من قريش، وتقاطعت فيه الثقافةُ ما قَبل الكولومبيّة وثقافة إسبانيا والإسلام الأندلسيّ، وأرض الأساطير التي تختزن غنى الثقافة الأهليّة، وتُشكِّل جزءاً من هويّة الشعب وثقافته، وتستوقف فيها الأحداثُ الخارقة للطبيعة الأشخاصَ الخياليّين والأطياف والتخيّلات. نتعرّف إلى بعض صور هذه الأساطير ورموزِها في ((ثورة المرايا))، الرواية الرّابعة التّحفة التي وقّعها المُبدعُ لينو بولانيوس وصدرت حديثاً في مدريد.
كاخا ماركا
في البيرو نشأ لينو وتعلّم. تخرّج من جامعة ليما بعدما درس فيها إدارة المؤسّسات، ثمَّ تحوّل إلى الموسيقى والرسم. استهواه الأدب وأصدر ما بين عامَيْ 2005 و2024 أربع روايات مهمّة نالت شهرةً واسعة وهي: ((قرنا القمر))، ((التيّان الأخير))، ((معجزة تارفيتيو))، و))ثورة المرايا)) (طُبعت الرواية الثانية خمس مرّات.. والتيّان هو مكان تجمَّعت فيه إثنيّاتٌ من أصولٍ مُشترَكة، واستقرّت قَبل الغزو الإسباني في منطقة الساحل الحالي لبيورا).
كتابة الرواية التحفة ليست إبداع لينو بولانيوس الوحيد؛ إنّه شاعر أيضاً، ولم يُبعده الأدب والشعر عن الموسيقى؛ فهو مبدع موسيقي كذلك؛ وَضَعَ ثلاث مقطوعات موسيقيّة، وكتبَ وأَخرج أوبرا روك الشهيرة بعنوان: ((كاخا ماركا)) (مثّل فيها أيضاً) ووضعَ أكثر من مئة أغنية، ولحّنها وتجاوَزت شهرتُها حدودَ وطنه؛ وقد غنّاها بصوته الآسر والمؤثِّر، الحنون والدافىء، الملتفّ بحزنٍ غجريٍّ وحيد، في أماكن مشهورة في بوغوتا وكراكاس، في سان فرنسيسكو وميامي، في باريس وجنوى، في آسفي، المدينة المغربيّة المعروفة، والتي كانت المكان الوحيد الذي غنّى فيه في العالَم العربي.
نالَ لينو جوائز أدبيّة عديدة، نذكر منها جائزة القصّة في البيرو، الجائزة القوميّة للأدب - كاراكاس 2017 - وحلّ ضيفاً وازناً على معرض الكتاب في جامعة مقاطعة كارابوبو الفنزويليّة في العام 2020.
على ما يبدو، بل من المؤكّد أنّنا لا نستطيع اختصار عطاء لينو بولانيوس الأدبي والفنّي بسطورٍ وجيزة؛ لذلك نكتفي قَبل تناول الرواية بالتعريف باختصار بالأوبرا الشهيرة المُستوحاة فكرتها من التاريخ القومي لبلاده، وباثنتَيْن من أشهر أغنياته، يسبقه صداهما إلى كلّ مكان يحلّ فيه.
و((كاخا ماركا)) عمل فنّيّ ضخم يحمل اسم المدينة التي انتهى فيها تاريخٌ من حياة البيرو، وابتدأ تاريخٌ آخر: هناك ألقى الإسبان القبض على الإنكا وبالتالي أعدموه، وهناك بدأ تلاقي عالمَيْن وتقاطعت ثقافتهما لتتبلْور ثقافةٌ جديدة أَعطت طابعها للبيرو.
قدّم لينو بولانيوس الأوبرا في مسرح الأحداث بمشاركة خمسمائة مُمثّل وممثّلة وحضرها آلافٌ من المُعجبين بإبداعه.
حياة الإنسان الضحيّة
يغنّي لينو بولانيوس للحبّ والحياة، مُديناً الحروب ومُلتزماً بقضايا الحريّة والعدالة والسلام، المبادئ التي داستها حضارةُ الآلة بأقدامٍ من حديد.
في أغنيته ((الشجرة))، يدين لينو موتَ الإنسان المجّاني واغتيال الأبرياء في مجازر مُرعبة وعبثيّة. والشجرة هي رمز ((غارنيكا))، القرية الإسبانيّة المُسالِمة التي قصفها الطيران الألماني في بداية الحرب الأهليّة في العام 1937. احترقت الشجرة، لكنّ جذعها المحروق ظلّ صامداً في الأرض واخضرّت أوراقُها مجدّداً.
يُعتبر لينو حاليّاً الروائيّ الأكثر تمثيلاً للأدب البيروفي، وهو يَحتلّ بإبداعه مكاناً بارزاً في بانوراما الآداب والفنون في أميركا اللّاتينيّة، وتستضيفه المحطّات الإذاعيّة في كلّ عاصمة أوروبيّة غنّى فيها.
وفي ((ثمن الحرب)) يتساءل كَم تُكلِّف الأسلحة الخفيفة والفتّاكة، بينما يموت الأبرياء في المستشفيات ولا يجدون ثمنَ الدواء: في الحروب تبقى حياة الإنسان الضحيّة رخيصة وبلا ثمن.
عن ثورة المرايا
ومن أجل انتصار الحريّة، وعودة الحقّ إلى صاحبه، وتحرير المُستضعَفين المُستعْبَدين وتحقيق العدالة والسلام، يُناضل لونيوس بطل ((ثورة المرايا)) التي يحتلّ موضوعُ الحرب في صفحاتها حيّزاً ملفتاً.. المرايا بالنسبة إلى الباحث ((لويفر))، هي رموز سحريّة للذاكرة اللّاواعية، ترتبط بأساطير وذكريات خياليّة. إنّها رمزٌ للتخيّل والإدراك، وهي قادرةٌ على نقْلِ انعكاسات العالَم المرئي بحقيقته الحاسمة.
وكما في أوبرا ((كاخا مركا)) يتقاطع الحاضر مع الماضي، يبدأ خطُّ الرواية من الحاضر ويبدو امتداداً للماضي البعيد الذي يرصد الروائي أحداثَه، ويرجع بالتالي إلى الحاضر، وكأنّ أحداث الحياة والتاريخ تُكرِّر ذاتها وفقاً لنظامٍ واحد يَحكم الكون والوجود.
يعبّر لينو بولانيوس عن كلّ ما ذكرنا بإبداعٍ يَستوقف، بل يُفسِّر الاهتمامَ الذي نالته الرواية منذ صدورها في يونيو 2024.. هو ينقلنا ويجذبنا بقوّة إلى العالَم الذي يصوّره لنا، ونشعر أنّنا بتنا جزءاً منه؛ ويُدرِج الأغنيةَ في بعض فصول الرواية لتعطي بُعداً خاصّاً للحدث المُعاش أو المتخيَّل.
في ((ثورة المرايا)) يتقاطع الحاضر مع الماضي البعيد، وما بينهما ،قَبل أن تتحرّر أميركا اللاتينيّة من مخالب الاستعمار الغربيّ، عانى إنسانها كثيراً من جحيم الديكتاتوريّات المسنودة من الغرب والتّابعة له. كولومبيا والبيرو هما آخر بلدان القارّة التي تحرَّرت.... وناضلتْ شعوبُها لتسترجع ذاتَها وتاريخَها وتُصبح سيّدة قراراتها العاديّة والمصيريّة.
في ((ثورة المرايا)) يتقاطع الحاضر مع الماضي البعيد من خلال تفاصيل مُختلفة ورموز ترتبط بعصر الحدث مُستشرِفاً في بانوراما هذا التقاطع صورةً جديدة قديمة للظلم الاجتماعي الذي هو الطريق إلى وعي الذّات وطاقاتها الإنسانيّة، ودورها في مجتمعها وواقعه السياسي من خلال مناصرتها لقضايا الحياة الكبرى، للحريّة والسلام، للحقّ والعدالة الإنسانيّة.
ويستوقفنا أيضاً في البانوراما فعلٌ قديم جديد تختصره أزليّة الصراع بين فريقَيْن متخاصمَيْن، لكلٍّ منهما أنصاره ومحازبوه، للسيطرة على الحُكم في أرضٍ ما، وفي زمنٍ ما، وما يَنتج عن هذا الصراع من حروبٍ شرسة وظلمٍ للآخر المهزوم، والذي تُفقده الهزيمةُ حريَّته، ويُصبح بعدها رقماً مُستعبَداً بلا حقوق، ومهانة كرامته الإنسانيّة في مجتمع المنتصرين.
إيحائيّة الفكرة
في صباحٍ شتائيٍّ بارد وكئيب، تبدأ أحداث ((ثورة المرايا))، الرواية الخياليّة التي تَستوعب بأسلوبٍ خاصّ في أعماقها، واقعَ الحياة والتاريخ الشامل للإنسانيّة:
يُطرَد التلميذُ لوثيانو الخجول والوحيد في البيت والمعهد، والحالِم بالبطولة، من المدرسة التي يديرها الأبّ فرناندو الإسباني، وقد اتُّهم ظلماً بتحطيم كلّ مرايا المكان في المساء الفائت، ولم يفده صدقه ودفاعه عن نفسه شيئاً، بخاصّة أنّ فعل التحطيم الكبير لا يُمكن أن يقوم به فرد واحد، وإنّما هو عمل يشترك فيه أشخاصٌ عدّة، والمرايا تحطّمت من الداخل.
يرجع لوثيانو خائفاً إلى البيت كارهاً العودة إلى المدرسة التي يديرها محاربٌ سابق في الحرب الأهليّة الإسبانيّة، رأى نور المسيح ونَذَرَ نفسَه للتبشير الدينيّ في المكانَيْن، كان يشعر أنّه رقمٌ زائد، يُعامَل بإهمالٍ واحتقارٍ وبروحِ التّابع والمسلوب الإرادة.
وفي اليوم التالي يتسكّع لوثيانو في حيٍّ راقٍ يسكنه الأغنياء، يشاهد فيه كلباً صغيراً شارداً، هزيلاً ووسخاً، مجروح الأذن، فيُفكّر عفويّاً أنّ هذا الكلب هو رفيقه في التعاسة وسوء الحظّ.
يجلس على حافّة جدار ويَسترجع في باله ما عاشه من ظلم، ويحلم بالحريّة وتحقيق بطولةٍ ما: ((سأغزو العالَم في ذات يوم، ولا أتبع لوالدَيْ ولا للأشخاص الكبار))؛ والماضي يجب أن يتغيّر، والتغيير يستوجب نضالاً وتضحية، والإيمان بفكرةٍ سامية ما.
في الرواية تتقاطع الأزمنة، وتتداخل في ما بينها، وتتراكب لتوضح جميعها إيحائيّة الفكرة التي تتمحور حولها الأحداث في الحاضر، كما في الماضي البعيد؛ وهي فكرة أنّه سواء استُعملت أسلحة جديدة متطوّرة أم بدائيّة، فإنّ سبب المجابهة والتقاتل - كما هدفهما - هو واحدٌ، و يختصره الصراع على السلطة، وفرْض النفوذ السياسي لنظامٍ ما على المجتمعات البشريّة. ويبدأ بعد ذلك نضال الشعوب من أجل حريّتها وتحرّرها واسترجاعها لذاتها، نضالٌ يُحقّقه الأبطالُ الأحرار.
تجربة سان أنطوان
يُجسِّد مرورُ لوثيانو في سان أنطوان تجربةً مهمّة في حياته يختار معها طريقَه ويُقرِّر النضال لمُناصَرة الحقّ وتحرير البشر من الظلم والاستعباد.
كانت القرية الصغيرة التقيّة والمُسالِمة التي وصل إليها القدّيس تارثيثيو ساقطة بيَد الطاغية ألمينتو، مُغتصِب العرش من شقيقه خوستو (عادل) والحياة فيها صورة سالبة للعيش في المُدن والقرى المسحوقة بالنظام الديكتاتوري المعاصر.
كان مفوَّض الشرطة وأزلامه يروّعون الناس، يرتابون بأيّ غريب يَظهر في المكان، يلاحقونه ويطرقون بعنف على أبواب البيوت، يدخلونها بلا استئذان للتفتيش ويَقتادون موقوفين ظلماً إلى السجن، لا يعرفون متى يغادرونه.
في سان أنطوان التقى لوثيانو بالقدّيس تارثيثيو، سلّمه حجارة، وطلبَ إليه أن يوصلَها إلى الملك خوستو الذي يريد توحيد الجزيرة وتحرير الشعب من طغيان أخيه.
كانت الحجارة المهمّة، الرسالة الصلبة التي لا تنكسر بسهولة، والباقية على حالها، جميلة جدّاً، تبرق وكأنّها سقطت من السماء. واعتزّ لوثيانو بتحمُّل مسؤوليّة الحفاظ عليها وإيصالها إلى الملك خوستو. شَعَرَ بأهميّة وجوده ومعناه، فمصير بشر كثيرين، مُستعبَدين، مظلومين ومقهورين، يتوقّف عليه وعلى نجاحه في مهمّته - الرسالة.
في تنقّلاته الكثيرة، تشبّث لوثيانو بالحجارة، حافَظ عليها أكثر من حفاظه على حياته. سُرقت منه. تَواجَهَ وحيداً بشراسةٍ مع سارِقِها، استرجعها، فَقَدَ الذاكرة وصار لوثيوس. استرجعَ الذاكرة، وهو في كلّ الأحداث متشبّث بالحجارة التي منها قوّته في لحظة اتّخاذ القرار الصعب.
عندما اضطرّ لوثيانو إلى الاختيار بين البقاء مع حبيبته أسوسينا وبين متابعة القيام بالواجب، نسيَ مشاعرَه، أدار ظهرَه للحبّ، ركبَ حصانَه ولكزه وهو يبكي؛ مصير بؤساء مُستعبَدين كثيرين يتوقّف على نضاله من أجل الحريّة، التحرّر والعدالة. فصورة العبيد مُقيَّدي الأيدي والأرجل يحرسهم جنودٌ شنيعون تلاحقه، ومن واجبه أن يحطّم نير استعباد الإنسان.
ومِثل لوركا الموسيقي الشاعر وكاتب المسرحيّات والمحاضر، فإنّ لينو بولانيوس الموسيقي، الشاعر، الروائي وكاتب المسرحيّة، لا يشبه إلّا ذاته، وهو اليوم اسمٌ كبير مميَّز يتوهَّج في بانوراما الفنون والآداب في أميركا اللّاتينيّة، وفي مدريد وباريس ومُدنٍ عالميّة أخرى، فهل يُمكن أن نقرأه ذات يوم مُترجَماً إلى العربيّة، ونَستمع إليه يغنّي للحريّة والحياة، للعدالة والسلام، في إحدى عواصمنا العربيّة؟
*كاتبة ومترجمة من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية افق الإلكترونية.

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