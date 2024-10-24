Friday, 25 October 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلوس.. فلوس يا وجه الفقر

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)المال قوة، وزينة، وحسب، ولكنني لم أبغض شيئًا في الحياة كبغضي لـ((جمعه))، ولم أكره أحدًا ككرهي لـ((اللاهثين)) خلفه، ولم أمقت أحدًا كمقتي لباعة المبادئ والقيم من أجله. ألفت المال وسيلة لا غاية، يجمعه الكدح خلال ردح، ليعيش جامعه برهة في ندح، ويتلف في فدح، ويفوز به دون لغوب ورثة يكتفون بالمدح.
(2)
ولا أجد المال سببا للسعادة، فالسعادة في قيمة الإنسان، وبصمته، ومبادئه، وقيمه، وثقافته، وفكره، وإيمانه، وليس في جمعه أي عبقرية، فقد جالستُ أثرياء، فوجدتهم فقراء لا يملكون سوى المال، يملكون القصر، وسيارة العصر، وعقلا ((قاحلا))، لا علم، ولا معرفة، ولا أدب، ولا حديث، فآمنت أن المال لا الذي يأتي، بل الذي يُساق. وقد اتفق العوام أن ((المليون يبحث عن صاحبه))!، ولكن الأغنياء والأثرياء أفنوا صحتهم في جمع المال، لضعف إيمانهم بأن الرزق من الله، الذي ((يعطي الحلق للي مالوش ودان)).
(3)
ماثيو كيلينجسورث، باحث السعادة في كلية ((وارتون)) بجامعة بنسلفانيا، قاد فريق دراسة توصلت إلى أن المال يمكن أن يشتري السعادة، وأظهرت النتائج أن أصحاب الملايين والمليارديرات أكثر سعادة من أولئك الذين يكسبون أقل من 500 ألف دولار سنويا.
(4)
ورغم أنف ((ماثيو)) الأحمر، وسور ((وارتون))، وشوارع ((بنسلفانيا))، أقول: إن السعادة لا تُشترى، السعادة تنبع من الداخل، الداخل المفعم بالإيمان، والثقافة، والمعرفة، والرضا، والكرامة.
(5)
ينفعل صديقي، ويقول: تملك وسائل الشهرة في السوشيال ميديا، فلم لا تنطلق؟!، قلت: من أجل ماذا؟
قال: الشهرة والمال، فلووووس!، قلت: الأمر يستلزم الانقلاب على المبادئ، والقيم، والقيمة الاجتماعية، لذا لا أجدني ملائما لتقديم إعلانات.. هل تقبل مني أن أقدّم إعلانا لـ((صابون))، وملابس داخلية؟!.. قال: ما المانع إن كان هناك مبلغ جيد!، قلت: لا أقبل!، فنفث دخان ((أرجيلته)) إلى الأعلى، وهو يتمتم: وجه فقر!

MENAFN24102024000089011017ID1108817376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث