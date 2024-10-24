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لا همز في كلامهم

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) لهجة العوام في الأسماء الممدودة
إن قصر الممدود جائز في العربية الفصحى، وواجب في كلام العامة. فإن الهمزة معدومة في كلامهم، لا توجد إلا في أوائل الكلمات؛ فتسمعهم يقولون في رأس راس، وفي جمعه روس؛ وكذلك الفأس يقولون فيها فاس وفوس؛ ويقولون في مأمور مامور؛ وفي مأخوذ ماخوذ؛ وفي مؤمن مومن. والأسماء الممدودة لا ينطقون بها إلا مقصورة. ثم إنهم بعد قصرها، أي بعد حذف همزتها، يسقطون منها حرف المد أيضاً لفظاً، مكتفين عنه بما قبله من الفتحة الدالة عليه. ولهجتهم في مثل هذه الأسماء الممدودة بعد قصرها على الوجه المذكور هي أن يجعلوا أولها مكسوراً؛ فيقولوا في سماء سما (الألف تكتب ولا تلفظ) وفي رجاء رجا، وفي شفاء شفا، وفي جفاء جفا، وفي شقاء شقا وفي مساء مسا، وفي شراء شرا، وفي غراء غرا. كل ذلك بالقصر والكسر.
إلا في هواء وعطاء فيفتحونهما ويقولون فيهما هوا وعطا، وهذا أي الكسر خاص بالأسماء الثلاثية أما غير الثلاثية فيقصرونها فقط ولا يكسرونها فيقولون في حلفاء حلفا (الألف تكتب ولا تلفظ) وفي طرفاء طرفا، وفي علياء عليا. وكذلك يفعلون في ألف التأنيث الممدودة، أي يكتفون فيها بالقصر دون الكسر، فيقولون في حمراء حمرا (الألف تكتب ولا تلفظ) وفي شقراء شقرا، وفي بيضاء بيضا. وفي سوداء سودا. وفي جرباء جربا، وفي عرجاء عرجا إلى غير ذلك من الصفات التي على فعلا.. وإذا كانت الهمزة في وسط الكلمة وكانت مكسورة قلبوها ياء، كما يفعلون ذلك في اسم الفاعل من الأجوف فيقولون في قائل كايل، وفي بائع بايع، وفي خائف خايف. وكذلك يفعلون في همزة الجموع التي هي على فعائل كعجايب وغرايب وصنايع وغير ذلك.
في اللغة العامية ست حركات: ثلاث منها مشتركة بينها وبين اللغة الفصحى وهي الضمة، والفتحة، والكسرة؛ وثلاث خاصة بها وهي الفتحة المقبوضة؛ والفتحة المبسوطة، والكسرة الضئيلة.
لا يوجد التنوين في كلام العلامة، لأنه من خواص الأسماء المعربة والأعراب ساقط في كلامهم؛ فلزم أن يكون التنوين ساقطاً أيضا إلا أنه قد يوجد كلامهم نادراً. وذلك انهمر بما كسروا آخر الاسم النكرة ونونوه كما في قولهم ((جوز (بتنوين الكسر) معدود بجراب (بتنوين الكسر) مشدود))، وكقول بعضهم إذا سلم: سلام (بتنوين الكسر) عليكم وكقولهم وهو من أمثالهم: ((كحيلة بتنوين الكسر) جسبت وردت، فالتنوين إنما يوجد في كلامهم نادراً مقترنا بالكسرة فقط ولا يدخل وقوعه تحت ضابط بل هو من قبيل السماعي؛ لأن الغالب المطرد في كلامهم هو أن تكون أواخر الكلم ساكنة خالية من حركات الإعراب)).
إسقاطهم الألف من اللفظ
كل كلمة انتهت بالألف أسقطوا ألفها من اللفظ، اكتفاء عنها بالفتحة التي قبلها سواء كانت تلك الكلمة اسما كالعصا أو فعلاً كمشي أو حرفاً كعلى فيقولون مثلاً مشى على رجله. وضربني بالعصا. فالأسماء المقصورة كلها يجرون فيها على هذا الوجه مثل: موسى وعيسى وحبلى ومصطفى وغير ذلك. وكذلك يفعلون في الأسماء الممدودة فإنهم يحذفون الهمزة منها كما تقدم بيانه ويسقطون ألفها أيضا من اللفظ مثل سما ورجا وهوا، ويسقطون الألف أيضاً من ضمير المؤنث الغائبة فيقولون مثلاً (شفتها ثيابها) ومن حرف النداء أيضا في الأغلب. فيقولون يا محمد يا جاسم إلا مع لفظ الجلالة فلا يسقطونها بل يقولون يا الله.
وكذلك في الأفعال يسقطون الألف من أواخرها اكتفاء عنها بالفتحة التي قبلها إلا إذا اتصل بها ضمير المفعول، فإنهم عندئذ يثبتونها في اللفظ فيقولون مثلا (رماني الزمان) (وعلاك ربك على عدوك) و(هالحجاية منو حجاها)، وأما الألف في (جا) الفعل الماضي فيثبتونها. لأنها ليست في آخر الفعل. بل في وسطه، لأن لام الفعل هو الهمزة التي يسقطونها في كلامهم كما ذكرنا في الفصول المتقدمة، ومنهم من يسقطها أيضا فيقول (ج) فيبقى الفعل حرفاً واحداً كما ترى. ومنهم من يقدمها على الجيم فيقول (إج) فتصير همزة. غير أن الغالب في كلامهم هو (جا).
1913*
* كاتب وشاعر عراقي ((1875 - 1945))

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