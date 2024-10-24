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للهزائم آثار فادحة

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) .. أما غزة، فهي قصة مختلفة تمامًا. كانت المقاومة متحفزة للدفاع في الضفة الغربية والضفة الشرقية، إلا أنها تصاعدت فجأة في غزة على نحو استثنائي. كان للجبهة الشعبية أقوى نفوذ في غزة، لذلك تحركنا. دعني أذكر لك حالة محددة تلك التي تخص يوسف الخطيب أبو دهمان. كان يوسف رئيسًا للعمليات العسكرية للجبهة الشعبية في غزة وقتل في بداية ديسمبر. اجتاحت الإضرابات والمظاهرات الجماهيرية شوارع غزة لستة أيام متوالية؛ لذا علم الجميع أن الرجال لا يزالون يقاتلون. وقد أدى ذلك إلى تصعيد مستوى العمليات في غزة، على الرغم من أن ذلك كبَّدَنَا خسائر فاقت كل ما تكبدناه فيما مضى.
يبلغ عدد سكان غزة 360000 نسمة؛ معظمهم لاجئون فلسطينيون، في غزة ألف الناس الأسلحة، كان يتم تدريبهم من قبل جيش التحرير الفلسطيني في ظل الإدارة المصرية على عكس الضفة الغربية. هناك عامل آخر وهو قمع المصريين للحركة القومية العربية داخل غزة، ولكن ليس إلى الحد الذي كان عليه الأمر في الضفة الغربية. عندما احتلت غزة، كان للحركة القومية العربية خلايا هناك؛ لذا كان لدينا الحد الأدنى الذي يمكننا البدء منه في غزة. هناك أيضًا عامل نفسي: يحيط البحر غزة غربًا، وتحدها سيناء جنوبًا، والنقب شرقًا، ودولة إسرائيل من الشمال. يرزح الفلسطينيون هناك تحت حصار نفسي، مجبرين على تحمل الصعاب. كانت الاتصالات في الضفة الغربية تتم على نحو أيسر في الشهور الأولى من الاحتلال؛ فكان من السهل إرسال النقود والرجال والأسلحة إلى المنطقة. اعتاد سكان الضفة الغربية طرقًا أكثر سهولة، ولم يكن باستطاعتهم مقاومة الإجراءات الإسرائيلية المضادة. أما في غزة فكان السكان أكثر صلابة ومهنية. ليس صحيحًا أن معظمهم كان ضد المقاومة، لكن الأكيد أنهم لم يكونوا في عجالة من أمرهم؛ أما في قطاع غزة فقد عاش الناس تحت ضغوط أكبر.
أود الآن أن أدلي ببعض التعليقات العامة. في كل ثورة هناك نوبة أولية من الحماس لا تلبث أن تخفت بعد مرور وقت، وذلك لأنه لم يتم تجذيرها بعمق. أعتقد أن موجتنا الأولى بلغت ذروتها في معركة الكرامة، في مارس عام 1968؛ وبعد ذلك بدأ الهبوط، ذلك أننا كنا نتقلص لنقترب من أبعادنا الحقيقية. وفي مثل هذه الفترات من الانتكاس دائمًا ما تكون هناك انقسامات ومبالغات رومانسية وميول نحو الفردية ونحو تحويل الثورة إلى أسطورة، وما إلى ذلك. تلك هي أمراض العالم المتخلف، وهي تعبر عن نفسها في وقت لا يكون فيه الشخص منغمسًا في عمل ثوري حقيقي، وعلى الرغم من ذلك يُنظر إليه باعتبار أنه يصنع ثورة. وإذا لم تجد الثورة مخرجًا من تلك الشرنقة، وإذا لم تفعل شيئًا مثل المسيرة الطويلة لماو تسي تونج، أو تكتسب المزيد من القوة من الخارج عن طريق تحرير إحدى الدول العربية، فسوف تكون للهزائم آثار فادحة على معنويات الجماهير. لم تبدأ مرحلة التدهور في سبتمبر، إنما بدأت بعد معركة الكرامة.
ليس هناك شيء حقًا كدولة إسرائيل؟ ترى مجموعة ما داخل إسرائيل، لم يكن هناك شعب يهودي، لكن المهاجرين اليهود الذين جاؤوا إلى فلسطين أسسوا مجتمعًا جديدًا يمكن أن يطلق عليه دولة إسرائيل.
يعني أن أي مجموعة من المستعمرين تحتل منطقة ما وتقبع فيها لفترة من الزمن يمكنها تبرير وجودها ذلك بالقول إنها تتطور لتصير شعبًا ودولة.
هذا موقف استعماري؛ الذي لديك هو مجموعة من الناس، جاؤوا لأسباب مختلفة، مبررة وغير مبررة، إلى منطقة بعينها من العالم. هم جميعًا يتشاركون في فرض وضع استعماري.
1971*
* كاتب وروائي فلسطيني ((1936 - 1972))

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