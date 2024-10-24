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ماذا يحتاج الأخضر قبل رحلة نوفمبر؟

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع المنتخب السعودي نفسه في مأزق كبير خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن أنهى 4 مباريات في التصفيات، مع تبقي مواجهة واحدة في مرحلة الذهاب، ستكون أمام أستراليا في الأراضي الأسترالية في الـ14 من نوفمبر المقبل، قبل أن تنطلق في الـ19 من الشهر نفسه مرحلة الإياب، عندما يحل الأخضر ضيفا على إندونيسيا.
وخلال الجولات الـ4 السابقة لم ينجح الأخضر في تسجيل الانتصار سوى مرة واحدة، وكان ذلك خارج الديار على حساب الصين في ثاني الجولات، لكن المؤلم جدا أن الصقور خاضوا 3 مباريات على أرض المملكة، لم ينجحوا خلالها في حصد سوى نقطتين من أصل 9 نقاط، وخسر الأخضر 7 نقاط.
فماذا يحتاج الأخضر قبل رحلة نوفمبر الصعبة؟
تطوير الهجوم
لم يقنع الأخضر خلال الجولات الـ4 الماضية، لا فنيا ولا نتائجيا، وغابت هويته الفنية، خصوصا على صعيد الشق الهجومي، إذ بات من الصعب تسجيل الأهداف، إذ اختفت الحلول كليا، حتى أن أهداف الأخضر الثلاثة التي سجلت خلال الجولات السابقة جاءت عن طريق لاعبي وسط ودفاع، فمصعب الجوير لاعب الوسط سجل هدفا في مرمى إندونيسيا في الجولة الأولى، فيما تكفل المدافع حسن كادش بتسجيل هدفي الأخضر في مرمى الصين برأسيتين مستفيدا من كرتين ثابتتين، ما عدا ذلك فقد غابت الفعالية الهجومية بشكل كبير، وكان للطريقة الفنية التي يتبعها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني دور كبير في ذلك التراجع التهديفي.
لذا فإنه يتوجب على الجهاز الفني تعديل الأخطاء الهجومية، وزيادة الجرعات التدريبية التصحيحية للحالة الهجومية، مع تنويع اللعب، وزيادة عدد المهاجمين في مناطق المنافسين، وعدم الاكتفاء بخوض المباريات بمهاجم وحيد.
التعامل الجيد
لا يعد الجانب الدفاعي أفضل حالا من نظيره الهجومي، فخلال 4 مباريات مضت استقبلت شباك الأخضر 4 أهداف، منها 3 أهداف على ملعب الأخضر، رغم أن مانشيني كان ينهج طريقة دفاعية واضحة بتواجد 3 قلوب دفاع وظهيري جنب وأمامهم لاعبي محور ارتكاز، مما وضع أكثر من علامة استفهام، خصوصا في ظل الضعف الواضح في التعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة، مما يؤكد أنه خلال الفترة الماضية لم يتم تصحيح تلك الأخطاء، ويتوجب خلال الفترة المقبلة تصحيح تلك الأخطاء، وتكثيف التدريبات على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات الخطرة من قبل المدافعين.
ترابط الخطوط
يعتبر تباعد الخطوط من أبرز السلبيات التي ظهرت على الأخضر خلال الفترة السابقة، ولم يكن المنتخب السعودي مترابط الخطوط بشكل جيد مع مانشيني، مما منح المنافسين فرصة السيطرة واستعادة الكرة بسهولة، ومن المفترض أن يكون العمل خلال المعسكر المقبل، الذي سيسبق رحلة نوفمبر المتعبة والحرجة على ترابط الخطوط وتضييق المساحات أمام المنافسين، والضغط المتقدم على المنافس، وكيفية استعادة الكرة بسهولة، وعدم فقدانها بسهولة أيضا.
التهيئة النفسية
افتقد المنتخب السعودي خلال الفترة السابقة للتهيئة النفسية الجيدة للاعبين، وعدم قدرة الجهاز الإداري على إخراج اللاعبين من الحالة السيئة التي عانوا منها، خصوصا خلال رحلة أكتوبر، ويعتبر ذلك ضعفا إداريا واضحا.
ويفترض أن يشهد المعسكر المقبل محاضرات نفسية وجلسات مخصصة لتهيئة اللاعبين نفسيا لإخراجهم من حالة الإحباط التي يعيشونها حاليا، من أجل رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين.
عوامل يحتاج الأخضر تطويرها قبل رحلته الصعبة
- تحسين الشق الهجومي
- اللعب بأكثر من مهاجم
- تطوير الأداء الدفاعي
- التعامل مع الكرات الثابتة بشكل جيد دفاعيا
- ترابط الخطوط وإغلاق المساحات
- الضغط على المنافس من الثلث الهجومي
- التهيئة النفسية للاعبين وإخراجهم من حالة الإحباط.

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