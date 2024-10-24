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استيراد مواد البناء من الصين يخفض التكاليف 30 %

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وجه عدد من المطورين العقارين والمقاولين لاستيراد مواد البناء والتشطيب من الصين لتقليل التكلفة الإجمالية للبناء بنسبة تصل إلى 30%، وأكد مهندسون معماريون، ومطورون عقاريون، وعاملون في أعمال البناء والتشييد، أن شراء واستيراد مواد البناء والتشطيبات والأثاث من الصين وشحنها إلى السعودية يوفر تكاليف أقل، وخيارات متنوعة، فالصين تمتلك بنية تحتية لوجستية قوية وقدرة على التوريد بكميات كبيرة، مما يسهل الحصول على منتجات بجودة معقولة وبأسعار ما يعطيهم ميزة تنافسية في السوق السعودية إذا تم التخطيط له بشكل جيد وإدارة المخاطر بشكل صحيح، لافتين إلى أن شراء وتوريد لوازم البناء، والتشطيب، والأثاث من الأسواق الصينية، وشحنها إلى السعودية، في الفترة الأخيرة، شهد زيادة ملحوظة في توجه ملاك فلل ((تحت الإنشاء))، وسبقوهم مستثمرون في التطوير العقاري، حيث ينشط عدد من الموردين في توفير تلك المواد والتسويق لها عبر العديد من معارض البناء.
تصاميم وتشكيلات
وتوفر متاجر إلكترونية عينات متعددة للزبائن للإطلاع عليها قبل الشراء، مع ضرورة الارتباط بوسيط صيني، والسفر إلى الصين في أوقات متزامنة مع إقامة المعارض التجارية للوازم البناء، للاستفادة من العروض والتخفيضات، مع ضرورة توفر المخططات التنفيذية، والتصاميم الداخلية للمشروع، لاختيار الأنسب والأفضل للمشروع، مشيرين إلى أن الشحن ((البحري))، هو الأفضل كتكلفة إجمالية، وتعدد الموانئ الصينية، الذي يجعل الأمر سهلًا للشحن دون تأخر، مع الحرص على التغليف الجيد لجميع السلع للتقليل من تعرضها للضرر، والشراء من أسواق الجملة، والمتاجر ذات الأسعار المخفضة والجودة العالية.
كود البناء السعودي
بدوره، أبان المستشار الهندسي هاني الضويان، أن المطورين العقارين، وأصحاب المشاريع العملاقة، التي تتطلب مشاريعهم كميات كبيرة من اللوازم، فإنهم يحرصون على السفر إلى الأسواق الصينية، ففيها توفير للمال والجهد، نظرًا لكون السوق الصينية، سوقًا كبيرًا للوازم البناء، لافتًا إلى أهمية توفير قائمة باللوازم وجدول بالكميات والمواصفات التنفيذية، ومراعاة كود البناء السعودي، بشكل تفصيلي ودقيق، ويفضل تأمين معظم المشتريات من الصين في سفرة واحدة ((دفعة)) واحدة.
أسعار تنافسية
قال المهندس المقداد الشايب ((معماري، مطور عقاري)): إن هناك عدة جوانب تؤيد هذه الفكرة: التكلفة الاقتصادية تعتبر الصين من الدول التي تقدم أسعار تنافسية لمواد البناء والأثاث، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للمشاريع، ويجب أن يكون ((فيلا)) متكاملة لكي يتضح فارق في التكاليف النهائية، وتنوع المنتجات في السوق الصينية تقدم مجموعة واسعة من الخيارات في مواد البناء والتشطيبات والأثاث، مما يتيح للمستثمرين والمشاريع اختيار ما يناسب احتياجاتهم والجودة المرادة.
التعامل مع الموثوقين
أضاف الشايب، وبالنسبة للجودة، فيمكن العثور على منتجات ذات جودة عالية من الشركات الصينية، شريطة التعامل مع الموردين الموثوقين والمعتمدين وعن طريق شخص موثوق محلي، وبخصوص التكنولوجيا الحديثة، فإن العديد من الشركات الصينية تعتمد على تقنيات حديثة في التصنيع، مما قد يؤدي إلى منتجات مبتكرة وعالية الجودة، وبالنسبة لتلبية الطلب المحلي، فمع نمو السوق العقارية في السعودية، فإن استيراد مواد البناء والتشطيبات يمكن أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد.
تكاليف الشحن
عدّد الشايب، بعض التحديات التي يجب الانتباه لها: وهي: تكاليف الشحن: يجب مراعاة تكاليف الشحن، حيث قد تؤثر على الجدوى المالية، والوقت: قد تتطلب عملية الشراء والشحن وقتًا طويلًا، مما قد يؤخر تنفيذ المشاريع، ولكن مع جدولة ووجود التصاميم الداخلية في بداية إصدار التراخيص والتوريد في بداية مراحل الحفر ممكن التزامن وإنهاء المشروع في الوقت المطلوب، ومعايير الجودة: يجب التأكد من أن المنتجات المستوردة تتماشى مع المعايير المحلية، والتعامل مع الفروق الثقافية، قد يتطلب الأمر فهمًا جيدًا للغة والثقافة الصينية لضمان التواصل الفعال مع الموردين، وبناءً على هذه النقاط، يمكن أن تكون فكرة شراء مواد البناء والتشطيبات والأثاث من الصين مجدية، ولكن من الضروري إجراء دراسة جدوى شاملة وتقييم المخاطر قبل اتخاذ القرار.
خدمات ما بعد البيع
أوضحت المهندسة زينب العبدالمحسن ((تصاميم داخلية))، إلى ضرورة مراعاة: خدمات ما بعد البيع، والضمان، والوقت، والجودة، ودقة القياسات، لافتة إلى أن السوق المحلية تراعي ذلك، ويسندها في ذلك، نظام حماية المستهلك ولوائح وزارة التجارة.
خيار جيد
بدوره، أوضح المهندس المعماري عمار البطاط، أن الاستيراد من الصين، قد يكون خيارًا جيدًا نظرًا للتنوع الكبير في المنتجات والأسعار التنافسية. ومع ذلك، هناك عدة جوانب يجب مراعاتها قبل اتخاذ هذا القرار، وهي:
أولًا: عملية الشحن والتخليص الجمركي تتطلب معرفة دقيقة وخبرة في الإجراءات الدولية، إذا لم تكن هذه الخبرة متوفرة، فقد يواجه المستورد صعوبات تتعلق بتأخير الشحنات أو تكبد تكاليف غير متوقعة.
ثانيًا: جودة الشحن والتعبئة قد تؤثر على حالة المواد عند وصولها، فبدون تغليف جيد ومعايير شحن مناسبة، قد تصل المواد بحالة تالفة أو مكسورة.
أضاف البطاط، إذا كان المستورد يمتلك خبرة كافية أو يتعاون مع شركات متخصصة وموثوقة، فقد يكون الاستيراد من الصين فرصة لتحقيق وفورات كبيرة، خاصة إذا كانت الكميات المستوردة كبيرة بما يكفي لتبرير هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن من مميزات الاستيراد من الصين، يأتي مع العديد من المزايا التي جعلته خيارًا شائعًا للشركات والأفراد حول العالم. من أبرز هذه الميزات:
1. الصين معروفة بإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والعمالة.
2. السوق الصينية ضخمة ومتنوعة، حيث يمكنك العثور على مجموعة واسعة من المنتجات في مختلف القطاعات، من مواد البناء والتشطيبات إلى الإلكترونيات والأثاث. هذا التنوع يمكن أن يلبي احتياجات جميع الأسواق.
3. العديد من المصانع في الصين تقدم خدمات تخصيص المنتجات حسب طلب العميل، مما يتيح لك تصميم منتجات وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك الخاصة.
4. الصين تمتلك قدرات إنتاجية هائلة، مما يسمح بتصنيع كميات كبيرة من المنتجات في وقت قصير، وهو ما يناسب الشركات التي تتطلب توريدات ضخمة.
5. الصين لديها موانئ وشبكات شحن متطورة، مما يسهل عملية تصدير البضائع إلى مختلف أنحاء العالم. كما توجد العديد من شركات الشحن التي تقدم خدمات متنوعة لتلبية احتياجات المستوردين.
6. مع انتشار الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية مثل Alibaba، أصبح من السهل التواصل مع الموردين الصينيين وإجراء الصفقات عبر الإنترنت.
7. الصين لديها العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول حول العالم، مما قد يقلل من الرسوم الجمركية على بعض المنتجات ويزيد من جدوى الاستيراد.
8. بالرغم من وجود بعض المنتجات ذات الجودة المنخفضة، فإن الصين توفر أيضًا منتجات بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، خاصة إذا تم اختيار الموردين بعناية.
9. الحكومة الصينية تشجع التصدير من خلال تقديم حوافز للمصنعين والمصدرين، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار التنافسية وتسهيل عملية التصدير.
مشددًا على أن الاستيراد من الصين يمكن أن يكون خيارًا استراتيجيًا ومربحًا إذا تم التخطيط له بشكل جيد، وأخذت في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالجودة والشحن والجمارك.
تحديات في توريد لوازم البناء من الصين:
01- عدم مطابقة السلع مع المواصفات القياسية السعودية.
02- توريد لوازم ناقصة.
03- صعوبة تركيب وتثبيت بعض السلع.
04- انعدام الضمان لكثير من السلع.
05- لا إرجاع للسلع.
06- تضرر السلع جراء التنقل فيها من الصين إلى السعودية.
07- مخاوف تدني الجودة، والوقوع في الغش.
08- صعوبة اللغة للتحدث بين العميل السعودي والتاجر الصيني، وبالتالي سوء الفهم والوقوع في الخطأ.
09- فقدان بعض السلع جراء تعدد الشحنات في الحاوية الواحدة لعدة عملاء.

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