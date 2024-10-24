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المعرض الزراعي السعودي 2024 يختتم فعالياته

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم المعرض الزراعي السعودي 2024 في نسخته الحادية والأربعين، سجل على مدى 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 30 ألف زائر، وشارك فيه 370 عارضًا من 29 دولة، ما يعكس أهميته كمنصة محورية في تطوير القطاع الزراعي في المملكة والمنطقة.
وشهد المعرض توقيع 12 اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتوسيع الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتميز المعرض بإقامة "قمة مستقبل الزراعة الدولية" التي جمعت خبراء القطاع، حيث ناقشوا قضايا إستراتيجية مثل الأمن الغذائي وإدارة المياه والزراعة العضوية، كما أتاح الحدث فرصًا مميزة لصناع القرار وقادة الأعمال لتبادل الأفكار وبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة.
المعرض الزراعي السعودي يُعد حدثًا زراعيًا تجاريًا في الشرق الأوسط، حيث استعرض المشاركون أحدث الابتكارات والتقنيات، كما جمع بين رواد الأعمال والمهنيين والمستثمرين لتطوير شراكات وفرص جديدة في القطاع الزراعي.
ويأتي المعرض ترسيخًا لمكانته كفعالية رائدة في دعم التحول الزراعي وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في تبني الحلول الزراعية المتقدمة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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