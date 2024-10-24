المعرض الزراعي السعودي 2024 يختتم فعالياته

(MENAFN
- Al Watan)
اختتم المعرض الزراعي السعودي 2024 في نسخته الحادية والأربعين، سجل على مدى 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 30 ألف زائر، وشارك فيه 370 عارضًا من 29 دولة، ما يعكس أهميته كمنصة محورية في تطوير القطاع الزراعي في المملكة والمنطقة.
وشهد المعرض توقيع 12 اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتوسيع الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وتميز المعرض بإقامة "قمة مستقبل الزراعة الدولية" التي جمعت خبراء القطاع، حيث ناقشوا قضايا إستراتيجية مثل الأمن الغذائي وإدارة المياه والزراعة العضوية، كما أتاح الحدث فرصًا مميزة لصناع القرار وقادة الأعمال لتبادل الأفكار وبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة.
المعرض الزراعي السعودي يُعد حدثًا زراعيًا تجاريًا في الشرق الأوسط، حيث استعرض المشاركون أحدث الابتكارات والتقنيات، كما جمع بين رواد الأعمال والمهنيين والمستثمرين لتطوير شراكات وفرص جديدة في القطاع الزراعي.
ويأتي المعرض ترسيخًا لمكانته كفعالية رائدة في دعم التحول الزراعي وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في تبني الحلول الزراعية المتقدمة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
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