شرطة مكة: لا صحة لادعاء اختطاف وافدة من الجنسية الأردنية

شرطة مكة: لا صحة لادعاء اختطاف وافدة من الجنسية الأردنية
التاريخ
10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه تم العثور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي
من ادعاء اختطافها، وجاراستكمال الإجراءات النظامية كافة.
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