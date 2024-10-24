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شرطة مكة: لا صحة لادعاء اختطاف وافدة من الجنسية الأردنية

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه تم العثور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها، وجاراستكمال الإجراءات النظامية كافة.

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