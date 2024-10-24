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Spider-Man 2 على الكمبيوتر الشخصي بداية العام القادم

10/24/2024 11:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة Sony أن لعبة سبايدر مان Spider-Man 2، وهي واحدة من أكبر الألعاب الحصرية على جهاز PS5، ستصل إلى الكمبيوتر الشخصي في 30 يناير المقبل، وستكون متاحةً عبر كل من Steam وEpic Game Store.
سيتضمن إصدار الحاسوب الشخصي اللعبة الأساسية، وجميع المحتويات القابلة للتنزيل (DLC) اللاحقة، مثل وضع New Game Plus، وبدلات العنكبوت الإضافية.
وإلى جانب الميزات الخاصة بالكمبيوتر، مثل عناصر التحكم في لوحة المفاتيح والماوس، ودعم الشاشة العريضة للغاية، والعديد من الخيارات الرسومية، وفقًا لمايك فيتزجيرالد، مدير التكنولوجيا الأساسية في شركة Insomniac المطورة للعبة، ستتضمن أيضا ((خيارات محسنة لتتبع الأشعة)).
وكجزء من الإعلان، كشفت شركة Sony أيضًا أنه ((ليس لدينا محتوى قصة إضافي مخطط له لـMarvel's Spider-Man 2)) على أي من النظامين الأساسيين.
وسيتم التعامل مع هذا الإصدار بواسطة Nixxes، الذي عمل سابقًا على إصدارات الكمبيوتر الشخصي من Spider-Man الأصلية ونسخة Miles Morales، بالإضافة إلى Ratchet & Clank: Rift Apart.
ويقف الأستوديو أيضًا وراء النسخة المعدلة القادمة من لعبة Horizon Zero Dawn، التي سيتم إطلاقها في 31 أكتوبر.
الأحدث في سلسلة
لعبة Spider-Man 2 تعد الأحدث في سلسلة الألعاب الحصرية لـ((سوني)) التي ستتوافر على الحاسوب الشخصي.
كما تعد Spider-Man 2 أيضًا أسرع لعبة رئيسية على PS5 تم نقلها حتى الآن، حيث يأتي إصدار الكمبيوتر الشخصي بعد أقل من عامين من إطلاقها الأصلي.

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