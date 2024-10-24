Spider-Man 2 على الكمبيوتر الشخصي بداية العام القادم

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة Sony أن لعبة سبايدر مان Spider-Man 2، وهي واحدة من أكبر الألعاب الحصرية على جهاز PS5، ستصل إلى الكمبيوتر الشخصي في 30 يناير المقبل، وستكون متاحةً عبر كل من Steam وEpic Game Store.
سيتضمن إصدار الحاسوب الشخصي اللعبة الأساسية، وجميع المحتويات القابلة للتنزيل (DLC) اللاحقة، مثل وضع New Game Plus، وبدلات العنكبوت الإضافية.
وإلى جانب الميزات الخاصة بالكمبيوتر، مثل عناصر التحكم في لوحة المفاتيح والماوس، ودعم الشاشة العريضة للغاية، والعديد من الخيارات الرسومية، وفقًا لمايك فيتزجيرالد، مدير التكنولوجيا الأساسية في شركة Insomniac المطورة للعبة، ستتضمن أيضا ((خيارات محسنة لتتبع الأشعة)).
وكجزء من الإعلان، كشفت شركة Sony أيضًا أنه ((ليس لدينا محتوى قصة إضافي مخطط له لـMarvel's Spider-Man 2)) على أي من النظامين الأساسيين.
وسيتم التعامل مع هذا الإصدار بواسطة Nixxes، الذي عمل سابقًا على إصدارات الكمبيوتر الشخصي من Spider-Man الأصلية ونسخة Miles Morales، بالإضافة إلى Ratchet & Clank: Rift Apart.
ويقف الأستوديو أيضًا وراء النسخة المعدلة القادمة من لعبة Horizon Zero Dawn، التي سيتم إطلاقها في 31 أكتوبر.
الأحدث في سلسلة
لعبة Spider-Man 2 تعد الأحدث في سلسلة الألعاب الحصرية لـ((سوني)) التي ستتوافر على الحاسوب الشخصي.
كما تعد Spider-Man 2 أيضًا أسرع لعبة رئيسية على PS5 تم نقلها حتى الآن، حيث يأتي إصدار الكمبيوتر الشخصي بعد أقل من عامين من إطلاقها الأصلي.
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