إينى تستثمر مليارى يورو لإعادة هيكلة أعمال الكيماويات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم تسلا يرتفع بنسبة 22% فى أفضل أداء له خلال 11 عامًا النفط يغلق منخفضًا مع تقييم احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط الذهب يغلق مرتفعًا مع التركيز على الانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة“إيني”، الخميس، عزمها استثمار نحو ملياري يورو (2.2 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لإعادة تشكيل أعمالها الكيماوية المتقادمة في إيطاليا.

وتهدف شركة النفط والغاز الإيطالية من خلال هذه الخطة إلى الحد بشكل كبير من تعرض وحدتها“فيرساليس- Versalis” لقطاع الكيماويات الأساسية، الذي وصفته بأنه يواجه“انحدارًا هيكليًا لا رجعة فيه في أوروبا”.

وقالت الشركة في بيان، إنها ستنهي عملياتها في مصانع التكسير التابعة لـ”فيرساليس” في بوليا وصقلية، ومصنع البولي إيثيلين في صقلية، بشكل تدريجي، مؤكدة تقارير إعلامية كشفت عن هذا الأمر سابقًا.

وتواجه صناعة الكيماويات في أوروبا لحظة محورية وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من آسيا، وأعلنت شركة“إكسون موبيل” إنهاء عمليات الكيماويات في فرنسا، فيما كشفت“ليونديل باسل” في مايو عن مراجعة لبعض الأصول في أوروبا.

وكانت آخر مرة تسجل فيها“فيرساليس” ربحًا في عام 2017، وتكبدت خسارة قدرها 220 مليون يورو في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت“إيني” إن إعادة هيكلة وإعادة تنظيم الأعمال ستعيدها إلى نقطة التعادل العام المقبل مع تحقيق ربح في عام 2026، مضيفة أن خطة التحول“ستدعم التأثير الإيجابي على العمالة” في نهاية العملية.

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