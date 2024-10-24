إينى تستثمر مليارى يورو لإعادة هيكلة أعمال الكيماويات - جريدة البورصة

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أعلنت شركة“إيني”، الخميس، عزمها استثمار نحو ملياري يورو (2.2 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لإعادة تشكيل أعمالها الكيماوية المتقادمة في إيطاليا.
وتهدف شركة النفط والغاز الإيطالية من خلال هذه الخطة إلى الحد بشكل كبير من تعرض وحدتها“فيرساليس- Versalis” لقطاع الكيماويات الأساسية، الذي وصفته بأنه يواجه“انحدارًا هيكليًا لا رجعة فيه في أوروبا”.
وقالت الشركة في بيان، إنها ستنهي عملياتها في مصانع التكسير التابعة لـ”فيرساليس” في بوليا وصقلية، ومصنع البولي إيثيلين في صقلية، بشكل تدريجي، مؤكدة تقارير إعلامية كشفت عن هذا الأمر سابقًا.
وتواجه صناعة الكيماويات في أوروبا لحظة محورية وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من آسيا، وأعلنت شركة“إكسون موبيل” إنهاء عمليات الكيماويات في فرنسا، فيما كشفت“ليونديل باسل” في مايو عن مراجعة لبعض الأصول في أوروبا.
وكانت آخر مرة تسجل فيها“فيرساليس” ربحًا في عام 2017، وتكبدت خسارة قدرها 220 مليون يورو في الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت“إيني” إن إعادة هيكلة وإعادة تنظيم الأعمال ستعيدها إلى نقطة التعادل العام المقبل مع تحقيق ربح في عام 2026، مضيفة أن خطة التحول“ستدعم التأثير الإيجابي على العمالة” في نهاية العملية.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108817367
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