ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر - جريدة البورصة

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في بداية أغسطس.

وكشفت بيانات مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.54% خلال الأسبوع الجاري، من 6.44% في الأسبوع السابق، لكن أقل من مستواه المسجل في نفس الفترة قبل عام عند 7.79%.

ويعكس ذلك الزيادة في عائدات سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام أعلى مستوياته منذ يوليو خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة في بيان:“على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك اختلاف بين التوقعات الاقتصادية المتشائمة للبعض والبيانات الفعلية التي جاءت قوية، وأدى هذا إلى تقلبات أعلى من المعتاد في تكاليف الرهن العقاري، على الرغم من الاقتصاد القوي”.

قبل أربعة أسابيع، انخفض متوسط ​الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عامًا إلى 6.08% – وهو أدنى مستوى له في عامين – بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

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