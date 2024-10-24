ارتفاع فائدة الرهن العقارى فى أمريكا إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر - جريدة البورصة

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في بداية أغسطس.
وكشفت بيانات مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.54% خلال الأسبوع الجاري، من 6.44% في الأسبوع السابق، لكن أقل من مستواه المسجل في نفس الفترة قبل عام عند 7.79%.
ويعكس ذلك الزيادة في عائدات سندات الخزانة في الأسابيع الأخيرة، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام أعلى مستوياته منذ يوليو خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى المؤسسة في بيان:“على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك اختلاف بين التوقعات الاقتصادية المتشائمة للبعض والبيانات الفعلية التي جاءت قوية، وأدى هذا إلى تقلبات أعلى من المعتاد في تكاليف الرهن العقاري، على الرغم من الاقتصاد القوي”.
قبل أربعة أسابيع، انخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عامًا إلى 6.08% – وهو أدنى مستوى له في عامين – بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108817366
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