بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن مجموعة البريكس من شأنه أن يسهل ملفات التنمية في أفريقيا ودول جنوب آسيا.

وقال بوتين- ردًا على سؤال صحفي وُجه إليه خلال المؤتمر الختامي لقمة بريكس بمدينة قازان الروسية اليوم الخميس- إن روسيا بحاجة إلى تطوير علاقتها مع أفريقيا ليس فقط في المجال العسكري ولكن أيضًا في شتى المجالات الأخرى بما يعود بالنفع على شعوب الطرفين.

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وأضاف بوتين- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء“تاس” الروسية- أن ملف تعزيز العلاقات مع أفريقيا هو جوهر عملنا مع الدول الشريكة في البريكس. نعتقد أن إنشاء منصة استثمارية كجزء من البريكس هو جوهر عملنا ونعتقد أنه في المستقبل القريب، وفقًا لتوقعات خبراءنا، سيتطور اقتصادات دول مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى بوتيرة جيدة وتقدمية وسيكون التطور إيجابيًا”.

وأوضح بوتين :” أن هناك مناطق في العالم سوف يتقدم فيها التطور بوتيرة عالية للغاية، وتابع:“أن هذه المناطق ستكون في المقام الأول دول جنوب آسيا وأفريقيا. ولهذا السبب على وجه التحديد، طرحنا الآن مسألة إنشاء منصة استثمارية جديدة في إطار مجموعة البريكس باستخدام الأدوات التقنية الحديثة”.

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