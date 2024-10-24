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بوروندى تعتزم توسيع شبكة الكهرباء بتمويل قدره 1.4 مليار دولار - جريدة البورصة

10/24/2024 11:17:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط دولة بوروندي لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء اعتبارًا من العام المقبل، بفضل تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار من وكالات تمويل دولية.

وتعتبر بوروندي واحدة من أكثر البلدان كثافة سكانية في إفريقيا وأيضًا واحدة من أفقرها، حيث لا تتوفر الكهرباء سوى لعدد قليل من المناطق الحضرية، ويحصل حوالي 10٪ فقط من السكان على الكهرباء، وفقًا لبلومبرج.

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وقال بريان كيلي الرئيس التنفيذي لشركة أنزانا للطاقة الكهربائية، الرائدة في مشاريع الطاقة المتجددة الأفريقية، إن حكومة الدولة غير الساحلية دخلت في شراكة مع شركة ويزا باور، وهي وحدة تابعة لمجموعة أنزانا للكهرباء، لتوسيع شبكتها على المستوى الوطني، وتخطط لمنح حوالي 300 ألف شخص، في أربع مناطق ريفية، إمكانية الوصول إلى الطاقة العام المقبل، مع زيادة هذا العدد إلى 9 ملايين شخص بحلول عام 2030.

وأضاف كيلي أن هيئة إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء في بوروندي، المعروفة باسمها الفرنسي المختصر“ريجيديسو”، تعمل على تحسين توليد الكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ في إنتاج نحو 200 ميجاواط بحلول عام 2027 أو قبل ذلك، مشيرا إلى أن معظم هذه الطاقة ستأتي من مشاريع الطاقة الكهرومائية.

وكانت قد حصلت الشركة على دعم من مؤسسة باور أفريكا التابعة للحكومة الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والحكومة البريطانية.

وتستهدف شركة ويزا باور أكثر من 1800 كيلومتر من خطوط الجهد المتوسط والمنخفض العام المقبل، لترتفع إلى 20 ألف كيلومتر بحلول عام 2030.

ويعاني سكان بوروندي البالغ عددهم 14 مليون نسمة، من موجات فيضانات أدت إلى نزوح آلاف المواطنين وتدمير أجزاء من مركزها الاقتصادي في بوجومبورا، حيث أدت الفيضانات الأخيرة في إبريل الماضي إلى زيادة عدد النازحين بنسبة 25% إلى 96 ألف شخص بسبب التغير المناخي، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108817364

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