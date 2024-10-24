الذهب يغلق مرتفعًا مع التركيز على الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
سهم تسلا يرتفع بنسبة 22% فى أفضل أداء له خلال 11 عامًا النفط يغلق منخفضًا مع تقييم احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط بوروندى تعتزم توسيع شبكة الكهرباء بتمويل قدره 1.4 مليار دولار
ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس، بالتزامن مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وتقلب الأسهم، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من استمرار التوترات الجيوسياسية واقتراب الانتخابات الأمريكية.
وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو 19.5 دولار إلى 2748.9 دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى 104.07 نقطة.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة العشرية الأمريكية بنحو 4 نقاط أساس اليوم، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، خلال تعاملات هذا الأسبوع.
أدت التوقعات بمزيد من تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية إلى ارتفاع الأسعار بنحو 27% هذا العام، لتسجل مستويات قياسية، لكنها تلقت دعمًا قويًا في الأشهر القليلة الماضية مع تزايد نطاق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108817363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.