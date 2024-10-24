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الذهب يغلق مرتفعًا مع التركيز على الانتخابات الأمريكية - جريدة البورصة

10/24/2024 11:17:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة سهم تسلا يرتفع بنسبة 22% فى أفضل أداء له خلال 11 عامًا النفط يغلق منخفضًا مع تقييم احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط بوروندى تعتزم توسيع شبكة الكهرباء بتمويل قدره 1.4 مليار دولار

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس، بالتزامن مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وتقلب الأسهم، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من استمرار التوترات الجيوسياسية واقتراب الانتخابات الأمريكية.

وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو 19.5 دولار إلى 2748.9 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى 104.07 نقطة.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة العشرية الأمريكية بنحو 4 نقاط أساس اليوم، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، خلال تعاملات هذا الأسبوع.

أدت التوقعات بمزيد من تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية إلى ارتفاع الأسعار بنحو 27% هذا العام، لتسجل مستويات قياسية، لكنها تلقت دعمًا قويًا في الأشهر القليلة الماضية مع تزايد نطاق التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108817363

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