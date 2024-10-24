النفط يغلق منخفضًا مع تقييم احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم تسلا يرتفع بنسبة 22% فى أفضل أداء له خلال 11 عامًا الذهب يغلق مرتفعًا مع التركيز على الانتخابات الأمريكية بوروندى تعتزم توسيع شبكة الكهرباء بتمويل قدره 1.4 مليار دولار

انخفضت أسعار النفط في ختام الخميس المتقلبة، حيث يحاول المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة الاضطرابات في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يشعرون فيه بالقلق بشأن آفاق الطلب من الصين.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو 58 سنتًا إلى 74.38 دولار للبرميل.

فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو 58 سنتًا دولار إلى 70.19 دولار للبرميل.

وجاء ذلك رغم انخفاض الدولار، حيث تراجع المؤشر الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.35% إلى 104.06 نقطة.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت“كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي في الصين قد يتراجع إلى أقل من 4% ما لم تنفذ بكين إصلاحات لتعزيز الاستهلاك المحلي، ويقارن ذلك بتوقعات الصندوق الأساسية البالغة 4.5% لعام 2025.

مع ذلك، قالت شركة“وود ماكنزي” في تقرير لها، إن الطلب الصيني على السوائل النفطية سينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، وهي أكبر وتيرة زيادة في العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي“أنتوني بلينكن” للصحفيين اليوم، إنه من الممكن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قريبًا، فيما يأمل المستثمرون أن يخفف ذلك من خطر اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.

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