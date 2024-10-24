النفط يغلق منخفضًا مع تقييم احتمالات التهدئة فى الشرق الأوسط - جريدة البورصة

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انخفضت أسعار النفط في ختام تعاملات جلسة الخميس المتقلبة، حيث يحاول المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة الاضطرابات في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يشعرون فيه بالقلق بشأن آفاق الطلب من الصين.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو 58 سنتًا إلى 74.38 دولار للبرميل.
فيما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.8% أو 58 سنتًا دولار إلى 70.19 دولار للبرميل.
وجاء ذلك رغم انخفاض الدولار، حيث تراجع المؤشر الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.35% إلى 104.06 نقطة.
وفي وقت سابق اليوم، حذرت“كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي في الصين قد يتراجع إلى أقل من 4% ما لم تنفذ بكين إصلاحات لتعزيز الاستهلاك المحلي، ويقارن ذلك بتوقعات الصندوق الأساسية البالغة 4.5% لعام 2025.
مع ذلك، قالت شركة“وود ماكنزي” في تقرير لها، إن الطلب الصيني على السوائل النفطية سينمو بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في عام 2024، وهي أكبر وتيرة زيادة في العالم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي“أنتوني بلينكن” للصحفيين اليوم، إنه من الممكن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قريبًا، فيما يأمل المستثمرون أن يخفف ذلك من خطر اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108817362
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