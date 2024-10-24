سهم تسلا يرتفع بنسبة 22% فى أفضل أداء له خلال 11 عامًا - جريدة البورصة

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ارتفع سهم“تسلا” بشكل حاد للغاية خلال تعاملات الخميس، مسجلًا أفضل أداء يومي منذ أكثر من عقد من الزمان، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت تقديرات المحللين، وتوقعات قوية للمبيعات في 2025.

وفي ختام جلسة اليوم، ارتفع السهم بنسبة 21.90% إلى 260.48 دولار، مسجلًا أفضل أداء يومي منذ مايو عام 2013.

وأعلنت“تسلا” عقب إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفاع ربحية السهم المعدلة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 72 سنتًا، مقابل توقعات ببلوغها 58 سنتًا للسهم.

وكشفت عن بلوغ إيراداتها 25.18 مليار دولار، وهو ما جاء أقل بقليل من توقعات المحللين عند 25.37 مليار دولار، لكنه يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

وفي بث عبر الإنترنت، كشف الرئيس التنفيذي“إيلون ماسك” عن توقعات متفائلة لعام 2025، مشيرًا إلى طرح نماذج بأسعار معقولة من سيارات“تسلا”، ومضيفًا أن نمو المبيعات في العام المقبل سيتراوح بين 20% و30%.

وكتب محللو“بايبر ساندلر” في مذكرة اليوم:“كشفت الشركة عن معلومات أكثر من المعتاد، خاصة فيما يتعلق بتوقعات عام 2025، وأكدت خططها لإطلاق مركبة جديدة في النصف الأول من العام المقبل”.

فيما كتب محللو“جيه بي مورجان” في مذكرة:“نتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع القوي للأرباح إلى رد فعل إيجابي قوي لسهم 'تسلا' بالنظر إلى قوة اعتقاد المستثمرين بفشل الشركة في تحقيق الأرباح المتوقعة”.

وتلقت هوامش ربح“تسلا” دفعة في الربع الثالث بفضل 739 مليون دولار من الإيرادات عبر الاعتمادات التنظيمية البيئية، والتي أشار محللو“جيه بي مورجان” إلى أنها“محرك غير مستدام محتمل” للأرباح والتدفق النقدي.

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