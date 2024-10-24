سهم تسلا يرتفع بنسبة 22% فى أفضل أداء له خلال 11 عامًا - جريدة البورصة

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ارتفع سهم“تسلا” بشكل حاد للغاية خلال تعاملات الخميس، مسجلًا أفضل أداء يومي منذ أكثر من عقد من الزمان، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت تقديرات المحللين، وتوقعات قوية للمبيعات في 2025.
وفي ختام جلسة اليوم، ارتفع السهم بنسبة 21.90% إلى 260.48 دولار، مسجلًا أفضل أداء يومي منذ مايو عام 2013.
وأعلنت“تسلا” عقب إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفاع ربحية السهم المعدلة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 72 سنتًا، مقابل توقعات ببلوغها 58 سنتًا للسهم.
وكشفت عن بلوغ إيراداتها 25.18 مليار دولار، وهو ما جاء أقل بقليل من توقعات المحللين عند 25.37 مليار دولار، لكنه يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
وفي بث عبر الإنترنت، كشف الرئيس التنفيذي“إيلون ماسك” عن توقعات متفائلة لعام 2025، مشيرًا إلى طرح نماذج بأسعار معقولة من سيارات“تسلا”، ومضيفًا أن نمو المبيعات في العام المقبل سيتراوح بين 20% و30%.
وكتب محللو“بايبر ساندلر” في مذكرة اليوم:“كشفت الشركة عن معلومات أكثر من المعتاد، خاصة فيما يتعلق بتوقعات عام 2025، وأكدت خططها لإطلاق مركبة جديدة في النصف الأول من العام المقبل”.
فيما كتب محللو“جيه بي مورجان” في مذكرة:“نتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع القوي للأرباح إلى رد فعل إيجابي قوي لسهم 'تسلا' بالنظر إلى قوة اعتقاد المستثمرين بفشل الشركة في تحقيق الأرباح المتوقعة”.
وتلقت هوامش ربح“تسلا” دفعة في الربع الثالث بفضل 739 مليون دولار من الإيرادات عبر الاعتمادات التنظيمية البيئية، والتي أشار محللو“جيه بي مورجان” إلى أنها“محرك غير مستدام محتمل” للأرباح والتدفق النقدي.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108817361
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