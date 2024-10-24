230 ألف مستخدم فلسطيني لمنصة تعليمية إلكترونية أردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني – بتوجيهات ملكية سامية، واستمرارا للدور الملكي الهاشمي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، جرى اليوم 24 تشرين أول 2024م في العلوم الإسلامية العالمية في عمان التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون يعُتمد بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

رئيس جامعة العلوم الإسلامية الدكتور جعفر الفناطسة قال الخميس إن عدد المستخدمين لتطبيق“المنهاج المدرسي الفلسطيني” في فلسطين بلغ 230 ألفا منهم 100 ألف من قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو“جيش اف ام”، أن هذه الخطوة المهمة جاءت تلبية لنداء الواجب وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في تقديم يد العون والمساعدة إلى أشقائنا في فلسطين وفي غزة، حيث كان لا بد أن يُقدم مساهمة لفئة كبيرة تضررت من الأحداث الأخيرة وحُرمت من حقها في التعليم على مدار أكثر من سنة.

وأوضح أن العمل على فكرة التطبيق بدأ بهدوء، لافتا إلى أن جامعة العلوم الإسلامية العالمية لديها ترخيص في التعليم الجامعي عن بعد في 4 برامج أكاديمية إلى كافة العالم، ولديها الخبرة في التعليم عن بعد.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع شركة أردنية لإيصال المنهاج الفلسطيني بالكامل من الصفوف الأولى حتى الثانوية العامة، لافتا إلى أنه لأول مرة جرى تصويره بمساعدة معلمين أردنيين حيث عمل أكثر من 160 معلما، بالإضافة إلى 60 أستاذ جامعي في شرح المنهاج.

وبين أن العمل على التطبيق تم باتباع كافة المعايير الأكاديمية المعتمدة كاشفا أنه يحتوي على 3 آلاف فيديو تعليمي، بالإضافة إلى أوراق عمل، وامتحانات.

وتابع :” لم نتوقف عند هذا الحد فالتطبيق تعليمي شامل ويتضمن التعليم الجامعي، ومتاح مجانا لأبناء قطاع غزة في جامعة العلوم الإسلامية، ويشمل على دورات تدريبية في عدة تخصصات التي من الممكن أن يحتاجها الشاب الفلسطيني”.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم الأردنية اعتمدت شهادة التطبيق حال اعتمادها من الجانب الفلسطيني.

وكشف أن الصفوف الثلاثة الأولى هي أكثر الأعداد المسجلة على هذا التطبيق حتى الآن، لافتا إلى أن التطبيق مرن ويمكن التعامل معه حتى دون وجود الإنترنت، فمجرد تنزيل التطبيق، يتم تحميل المواد، والفيديوهات المصورة وأوراق العمل والشروحات مباشرة، ويمكن للطالب أن يحملها ويعود لها في أي وقت حتى مع عدم وجود“الإنترنت، ويمكن للجهاز الواحد

يستخدم من قبل أكثر من طالب.