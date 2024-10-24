230 ألف مستخدم فلسطيني لمنصة تعليمية إلكترونية أردنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – بتوجيهات ملكية سامية، واستمرارا للدور الملكي الهاشمي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، جرى اليوم 24 تشرين أول 2024م في جامعة
العلوم الإسلامية العالمية في عمان التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون يعُتمد بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.
رئيس جامعة العلوم الإسلامية الدكتور جعفر الفناطسة قال الخميس إن عدد المستخدمين لتطبيق“المنهاج المدرسي الفلسطيني” في فلسطين بلغ 230 ألفا منهم 100 ألف من قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو“جيش اف ام”، أن هذه الخطوة المهمة جاءت تلبية لنداء الواجب وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في تقديم يد العون والمساعدة إلى أشقائنا في فلسطين وفي غزة، حيث كان لا بد أن يُقدم مساهمة لفئة كبيرة تضررت من الأحداث الأخيرة وحُرمت من حقها في التعليم على مدار أكثر من سنة.
وأوضح أن العمل على فكرة التطبيق بدأ بهدوء، لافتا إلى أن جامعة العلوم الإسلامية العالمية لديها ترخيص في التعليم الجامعي عن بعد في 4 برامج أكاديمية إلى كافة العالم، ولديها الخبرة في التعليم عن بعد.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع شركة أردنية لإيصال المنهاج الفلسطيني بالكامل من الصفوف الأولى حتى الثانوية العامة، لافتا إلى أنه لأول مرة جرى تصويره بمساعدة معلمين أردنيين حيث عمل أكثر من 160 معلما، بالإضافة إلى 60 أستاذ جامعي في شرح المنهاج.
وبين أن العمل على التطبيق تم باتباع كافة المعايير الأكاديمية المعتمدة كاشفا أنه يحتوي على 3 آلاف فيديو تعليمي، بالإضافة إلى أوراق عمل، وامتحانات.
وتابع :” لم نتوقف عند هذا الحد فالتطبيق تعليمي شامل ويتضمن التعليم الجامعي، ومتاح مجانا لأبناء قطاع غزة في جامعة العلوم الإسلامية، ويشمل على دورات تدريبية في عدة تخصصات التي من الممكن أن يحتاجها الشاب الفلسطيني”.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم الأردنية اعتمدت شهادة التطبيق حال اعتمادها من الجانب الفلسطيني.
وكشف أن الصفوف الثلاثة الأولى هي أكثر الأعداد المسجلة على هذا التطبيق حتى الآن، لافتا إلى أن التطبيق مرن ويمكن التعامل معه حتى دون وجود الإنترنت، فمجرد تنزيل التطبيق، يتم تحميل المواد، والفيديوهات المصورة وأوراق العمل والشروحات مباشرة، ويمكن للطالب أن يحملها ويعود لها في أي وقت حتى مع عدم وجود“الإنترنت، ويمكن للجهاز الواحد
يستخدم من قبل أكثر من طالب.
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