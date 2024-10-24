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105 شاحنات مساعدات عبرت الى غزة هذا الأسبوع

10/24/2024 7:23:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
عبرت 105 شاحنات من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول الجاري. وحملت القوافل مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على الطحين وأغذية الأطفال ووجبات طعام جاهزة وطرود غذائية وبطانيات ومواد إيوائية وملابس شتوية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع. وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن التوجيهات الملكية واضحة ومباشرة لدعم اهلنا في غزة، مبيناً أن كوادر الهيئة تواصل الليل بالنهار إدراكاً منها لحجم الواجب الإنساني الملقى على عاتقها، ومقدرة مشاعر الأردنيين وهدفهم لوصول تبرعاتهم لإخوانهم الفلسطينيين بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى حجم العمليات اللوجيستية الضخم في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من تنسيق وتحضير للقوافل واستقبال وتنظيم التبرعات الخارجية من كل أنحاء العالم سواء الدولية والمنظمات العالمية ليتم إرسالها إلى أهلنا في غزة. وأضاف "مستمرون بإذن الله في أداء واجبنا على أكمل وجه حتى نتمكن من الوصول لكل مكلوم في غزة بما يمليه علينا واجبنا ومبدأنا وقيمنا"، مشددا على أن الأردن لن يتوانى لحظة عن أداء واجبه تجاه الأشقاء بإرسال المساعدات لهم. ونوه الشبلي إلى العديد من الإجراءات والبروتوكلات الدولية وتحديدا في مثل هذه الظروف تبطىء العملية ولا توقفها، مؤكداً بأن الجهود حثيثة جدا فيما يخص إدخال المساعدات إلى غزة والتنسيق يكون على كافة الأصعدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي لضمان سلامة وصول المساعدات لأهلنا في غزة بشكل دائم. وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم
3,757 شاحنة و53 طائرة عبر العريش. وجرى إرسال هذه المساعدات بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وعدد من المتبرعين الدوليين والمحليين. وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني


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