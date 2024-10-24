الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية في مدينة قازان الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في مدينة قازان الروسية أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، على هامش قمة
مجموعة «بريكس».
ونقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس محمود عباس، وتمنياتهما لفخامته دوام الصحة والعافية، وللشعب الفلسطيني الشقيق السلام والأمان والنماء.
وقد أعرب فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الثابتة من القضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكلف فخامته وزير الخارجية بنقل تحياته وسلامه إلى جلالة الملك المعظم وتمنيات فخامته لجلالته دوام الصحة والعافية، ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والرقي والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وخاصة الحرب على قطاع غزة والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
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