الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية في مدينة قازان الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وللشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمان‭ ‬والنماء‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬‮

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وكلف‭ ‬فخامته‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وسلامه‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتمنيات‭ ‬فخامته‭ ‬لجلالته‭ ‬دوام‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي‭ ‬والازدهار‭.‬‮

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وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬والجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحصول‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

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