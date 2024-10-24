القائد العام: رجال قوة الدفاع في يقظة تامة ومستمرة لحماية أراضي وسماء ومياه وطننا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، حيث استمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات الموكلة لتلك الوحدة، واطلع على الجاهزية العسكرية وعلى المستوى القتالي العالي لهذه الوحدة، وذلك صباح أمس.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين إن الرعاية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، لهما دور عظيم في تقوية نهج التقدم القتالي وتعزيز سبل التطور الإداري بشتى أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين من أجل مواكبة مسيرة التحديث الشاملة ضمن البناء الحضاري في مملكة البحرين، موضحاً أن رجال قوة دفاع البحرين بعون من الله تعالى هم في يقظة تامة ومستمرة لحماية أراضي وسماء ومياه وطننا الغالي.
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