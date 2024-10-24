القائد العام: رجال قوة الدفاع في يقظة تامة ومستمرة لحماية أراضي وسماء ومياه وطننا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬الرعاية‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لهما‭ ‬دور‭ ‬عظيم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬نهج‭ ‬التقدم‭ ‬القتالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التطور‭ ‬الإداري‭ ‬بشتى‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواكبة‭ ‬مسيرة‭ ‬التحديث‭ ‬الشاملة‭ ‬ضمن‭ ‬البناء‭ ‬الحضاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بعون‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬يقظة‭ ‬تامة‭ ‬ومستمرة‭ ‬لحماية‭ ‬أراضي‭ ‬وسماء‭ ‬ومياه‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي‭.‬

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