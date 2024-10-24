ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشيد بما تحقق من منجزات حقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الذي‭ ‬رفع‭ ‬إلى‭ ‬سموه‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وما‭ ‬توالي‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وفقاً‭ ‬لمبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬تحقيقها،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

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