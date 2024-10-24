ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشيد بما تحقق من منجزات حقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما تحقق من منجزات حقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي رفع إلى سموه التقرير السنوي الحادي عشر للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أعرب سموه عن تقديره لجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما توالي تحقيقه من إنجازات في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالإضافة إلى المعاهدات الدولية والإقليمية.
من جانبه، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم للمبادرات التي تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تحقيقها، بما يعزز من إنجازات مملكة البحرين في هذا المجال.
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