تشكيل لجنة ((جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي)) للدورة الرابعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، قرار رقم (30) لسنة 2024 بتشكيل لجنة «جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي» الدورة الرابعة (2024-2026).
وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته؛ وعلى القرار رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي؛ وعلى قرار رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (8) لسنة 2024 بشأن تشكيل وتحديد مهام لجنة جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي (الدورة الرابعة 2024-2026)؛ وبناء على ترشيحات الجهات المعنية بعضوية هذه اللجنة.
ونص القرار على أن اللجنة تشكل برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، وتضم في عضويتها كلا من عبدالكريم عبدالحميد المير مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب، وأمينة إبراهيم الجاسم القائم بأعمال مدير إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتورة إسراء أحمد والي رئيسة قسم نظم المعلومات والقائم بأعمال مدير مركز حاضنة الأعمال ومنسق برنامج إنجاز البحرين بجامعة البحرين، وأميرة محمود محمد عضوة المجلس الاستشاري بجمعية الريادة الشبابية.
ونص القرار على أن اختصاصات اللجنة تشمل إقرار الشروط والمعايير والإجراءات الخاصة بالجائزة، وتقييم الأعمال المرشحة لنيل الجائزة، واقتراح الأعمال المرشحة لنيل الجائزة، وإقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة.
وترفع «لجنة الجائزة» تقاريرها وتوصياتها إلى الأمين العام تمهيداً لرفعها إلى صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لاعتمادها وإصدار القرار النهائي بذلك.
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