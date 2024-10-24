تشكيل لجنة ((جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي)) للدورة الرابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار،‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الأميري‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وتعديلاته؛‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2011‭ ‬بإنشاء‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬الشبابي‭ ‬التطوعي؛‭ ‬وعلى‭ ‬قرار‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬وتحديد‭ ‬مهام‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬الشبابي‭ ‬التطوعي‭ (‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬2024‭-‬2026‭)‬؛‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ترشيحات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بعضوية‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭. ‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تشكل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬المير‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وأمينة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجاسم‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬إسراء‭ ‬أحمد‭ ‬والي‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬حاضنة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومنسق‭ ‬برنامج‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأميرة‭ ‬محمود‭ ‬محمد‭ ‬عضوة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬بجمعية‭ ‬الريادة‭ ‬الشبابية‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬تشمل‭ ‬إقرار‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجائزة،‭ ‬وتقييم‭ ‬الأعمال‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬واقتراح‭ ‬الأعمال‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة،‭ ‬وإقرار‭ ‬وإعلان‭ ‬القرارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بنيل‭ ‬الجائزة‭.‬

وترفع‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬الجائزة‮»‬‭ ‬تقاريرها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تمهيداً‭ ‬لرفعها‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لاعتمادها‭ ‬وإصدار‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بذلك‭.‬

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