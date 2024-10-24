ناصر بن حمد: تعاون مستمر مع وكالة ((ناسا)) في علوم الفضاء وتعزيز الاستغلال السلمي للفضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أن مملكة البحرين سجلت إنجازات متعددة في علوم الفضاء بفضل رؤية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطار تعزيز البحث العلمي في مجالات علوم المستقبل والعلوم المتقدمة ومنها علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي تشكل ركيزة أساسية في تقدم الدول.
جاء ذلك لدى استقبال سموه كيسي سويلز نائب المدير المساعد لوكالة ناسا للفضاء بحضور السيد ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، والشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني والدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
وخلال اللقاء، استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الخطوات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين في مواكبة متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل في علوم الفضاء، وتأكيد أهمية التعاون المستمر مع وكالة «ناسا» للفضاء في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتعزيز الاستغلال السلمي للفضاء، علاوة على تأكيد سموه أن مملكة البحرين ماضية بالاعتماد المستمر على الكوادر البحرينية وتمكينها من الابتكار والإبداع والتميز في هذا المجال.
من جانبها، أشادت كيسي سويلز نائب المدير المساعد لوكالة ناسا للفضاء بالتطور الذي تسير عليه مملكة البحرين في علوم الفضاء عبر تدشين مشروع القمر الصناعي البحريني (المنذر) لما يشكله من إنجاز بحريني فريد من نوعه، معربة عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
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