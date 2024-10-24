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ناصر بن حمد: تعاون مستمر مع وكالة ((ناسا)) في علوم الفضاء وتعزيز الاستغلال السلمي للفضاء

10/24/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سجلت‭ ‬إنجازات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬واهتمام‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل‭ ‬والعلوم‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومنها‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬الدول‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬كيسي‭ ‬سويلز‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬المساعد‭ ‬لوكالة‭ ‬ناسا‭ ‬للفضاء‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعرض‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الخطوات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬الحاضر‭ ‬واحتياجات‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬للفضاء‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علوم‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬الفضاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستغلال‭ ‬السلمي‭ ‬للفضاء،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ماضية‭ ‬بالاعتماد‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬كيسي‭ ‬سويلز‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬المساعد‭ ‬لوكالة‭ ‬ناسا‭ ‬للفضاء‭ ‬بالتطور‭ ‬الذي‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬مشروع‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬البحريني‭ (‬المنذر‭) ‬لما‭ ‬يشكله‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬بحريني‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬

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