مجلس الدوما الروسي يشيد بدعوة الملك عقد ((مؤتمر السلام في الشرق الأوسط))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬قراطة،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وطلال‭ ‬محمد‭ ‬المناعي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬عضو‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬الروسي‭ ‬برئاسة‭ ‬كارا‭ ‬أول‭ ‬شولبان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدوما،‭ ‬وعضوية‭ ‬النائب‭ ‬حمزايف‭ ‬بيسلطان‭ ‬سلطانبيفيتش،‭ ‬نائب‭ ‬بمجلس‭ ‬الدوما‭ ‬بالجمعية‭ ‬الفيدرالية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الروسي،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬الـ‭ ‬45‭ ‬للجمعية‭ ‬البرلمانية‭ ‬لرابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬الآسيان‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ – ‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬السوفيتية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬جمهورية‭ ‬روسيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة،‭ ‬الاستثمار،‭ ‬التعليم،‭ ‬والصحة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬البرلمانية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

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