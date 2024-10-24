مجلس الدوما الروسي يشيد بدعوة الملك عقد ((مؤتمر السلام في الشرق الأوسط))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب الوفد الروسي عن دعم روسيا الكامل لمبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، والذي أعقبته لقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، حيث أشادت روسيا بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز الحوار والسلام الدولي، مؤكدةً أهمية مثل هذه المبادرات في ظل التحديات العالمية الراهنة، ومشيرة إلى أن التعاون الدولي والتنسيق المشترك هما السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وطلال محمد المناعي، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، مع الوفد البرلماني الروسي برئاسة كارا أول شولبان نائب رئيس مجلس الدوما، وعضوية النائب حمزايف بيسلطان سلطانبيفيتش، نائب بمجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 45 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، خلال الفترة من 17 – 23 أكتوبر الجاري.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، مؤكدين أهمية توطيد التعاون البرلماني والدبلوماسي، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية. كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه جمهورية روسيا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا، مشيرين إلى الفرص الكبيرة المتاحة في قطاعات الطاقة، الاستثمار، التعليم، والصحة.
من جهته، أعرب الوفد الروسي عن تقديره لعلاقات التعاون المثمرة بين البلدين، مشيداً بدور البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكداً أهمية تعزيز الشراكة البرلمانية بين البلدين.
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