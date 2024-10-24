قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أدى قضاة جدد اليمين القانونية، أمام المجلس الأعلى للقضاء، لبدء تأدية مهامهم القضائية، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي رقم (34) لسنة 2024م.
وبعد ختام مراسم أداء القسم بمقر المجلس الأعلى للقضاء أمس الخميس، هنّأ الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز القضاة الجدد على نيلهم الثقة الملكية السامية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء واجباتهم القضائية على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء مبدأ سيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة بذل أعلى درجات العناية بجودة الأحكام في جميع درجات التقاضي، والذي يُشكل فهم واقع موضوع الدعوى مقدمة أساسية لتطبيق صحيح القانون، بما يصون حقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى قيم الحياد والموضوعية والدقة التي يجب أن يتحلى بها القاضي، مؤكدًا مدى أهمية التعليم والتدريب المستمرين لضمان تعزيز الكفاءة واتقان العمل وتميزه.
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