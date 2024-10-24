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قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء

10/24/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدى‭ ‬قضاة‭ ‬جدد‭ ‬اليمين‭ ‬القانونية،‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬لبدء‭ ‬تأدية‭ ‬مهامهم‭ ‬القضائية،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2024م‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬مراسم‭ ‬أداء‭ ‬القسم‭ ‬بمقر‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬هنّأ‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬القضاة‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬نيلهم‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجباتهم‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭ ‬ممكن،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬مبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬وحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭.‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬العناية‭ ‬بجودة‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬درجات‭ ‬التقاضي،‭ ‬والذي‭ ‬يُشكل‭ ‬فهم‭ ‬واقع‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬مقدمة‭ ‬أساسية‭ ‬لتطبيق‭ ‬صحيح‭ ‬القانون،‭ ‬بما‭ ‬يصون‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬قيم‭ ‬الحياد‭ ‬والموضوعية‭ ‬والدقة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتحلى‭ ‬بها‭ ‬القاضي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المستمرين‭ ‬لضمان‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬واتقان‭ ‬العمل‭ ‬وتميزه‭.‬

كلمات دالة

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