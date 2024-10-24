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((تشريعية الشورى)) تتمسك برفض اقتراح بقانون تنظيم مهنة الترجمة

10/24/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تمسكت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬برفض‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الترجمة،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الترجمة‭ ‬بوضعها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬يضمن‭ ‬جودة‭ ‬ودقة‭ ‬ومصداقية‭ ‬الترجمة‭ ‬المقدمة‭ ‬للعملاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بوضع‭ ‬المعايير‭ ‬المهنية‭ ‬والضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بالترجمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصر‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬على‭ ‬المترجمين‭ ‬المرخصين‭ ‬ومكاتب‭ ‬الترجمة‭ ‬المرخصة،‭ ‬باعتبار‭ ‬مهنة‭ ‬الترجمة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬المهن‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يُشترط‭ ‬لمزاولتها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المعاملات‭ ‬اشترط‭ ‬القانون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬لكونها‭ ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭ ‬وفقًا‭ ‬للدستور‭.‬

ومهدت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬لرأيها‭ ‬بتعريف‭ ‬الترجمة‭ ‬المعتمدة
بأنها‭ ‬الترجمة‭ ‬المستوفاة‭ ‬للشروط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬الدولة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وأنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قناعة‭ ‬اللجنة‭ ‬بأهمية‭ ‬الترجمة‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬وفي‭ ‬نقل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعارف،‭ ‬فإنها‭ ‬ترى‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬قانون‭ ‬مُتخصص‭ ‬لتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الترجمة‭.‬

وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬قانون‭ ‬مُتخصص‭ ‬لتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الترجمة،‭ ‬أولها‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لا‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وغير‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬الترجمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والتي‭ ‬يحكمها‭ ‬مبدأ‭ ‬التراضي،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ينازع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬فيها،‭ ‬فإذا‭ ‬نازع‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬الترجمة
وجب‭ ‬عليه‭ ‬تقديم
ترجمة
بديلة،‭ ‬فإذا‭ ‬نازع‭ ‬الطرف‭ ‬مقدم‭ ‬الترجمة
الأولى‭ ‬في‭ ‬الترجمة
البديلة،‭ ‬جاز‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالخبرة‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الترجمة‭.‬

كما‭ ‬لا‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬القائمة‭ ‬بشأن‭ ‬الترجمة‭ ‬المقدمة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬رسمية،‭ ‬والتي‭ ‬يُشترط‭ ‬لقبولها‭ ‬تصديق‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬عليها‭ ‬بحسب‭ ‬نص‭ ‬القانون‭.‬

وترى‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬القائم‭ ‬يفي‭ ‬بالأغراض‭ ‬التنظيمية‭ ‬للترجمة،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تنظيم‭ ‬الترجمة‭ ‬الرسمية‭ ‬والقانونية‭ ‬بنصوص‭ ‬قانونية‭ ‬وقرارات‭ ‬إدارية‭ ‬قابلة‭ ‬للتغير‭ ‬والتطور،‭ ‬وبما‭ ‬يُغني‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬تشريع‭ ‬مُتخصص‭ ‬للترجمة‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الوارد‭ ‬بالتقرير،‭ ‬وتنتهي‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬

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