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عبدالنبي سلمان: وزيرة الإسكان وعدت بمراجعة برنامج ((مزايا))

10/24/2024 7:20:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة،‭ ‬ضمن‭ ‬اجتماع‭ ‬خصص‭ ‬للتباحث‭ ‬حول‭ ‬مخططات‭ ‬الوزارة‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬للنائب‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬انستجرام‮»‬‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرضت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وكذا‭ ‬خطط‭ ‬استكمال‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة؛‭ ‬كمشروع‭ ‬شرق‭ ‬ستره‭ ‬الإسكاني،‭ ‬وكذلك‭ ‬بناء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬وغيرها‭.‬

وبالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬طرح‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأخيرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشروع‭ ‬مزايا‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المشاريع،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬جادة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ويجري‭ ‬الآن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬بصورة‭ ‬جادة‭ ‬أخذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬ما‭ ‬طرح‭ ‬ويطرح‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬تتعلق‭ ‬بضرورة‭ ‬مراجعة‭ ‬وإنصاف‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬والذين‭ ‬يربو‭ ‬عددهم‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬مستفيد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬مواءمة‭ ‬متطلبات‭ ‬ومعايير‭ ‬البرنامج‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬وقدرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬على‭ ‬السداد‭ ‬والعيش‭ ‬بكرامة،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬أعباء‭ ‬إضافية‭ ‬دورية‭ ‬على‭ ‬المستفيدين‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬تفهمها‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬طرح‭ ‬من‭ ‬ملاحظات،‭ ‬ووعدت‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬البرنامج‭ ‬وإنصاف‭ ‬من‭ ‬استفادوا،‭ ‬ومن‭ ‬يطمحون‭ ‬للاستفادة‭ ‬منه‭ ‬مستقبلا،‭ ‬أو‭ ‬خلق‭ ‬بدائل‭ ‬منصفة‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أمور‭ ‬تفصيلية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المخطط‭ ‬الجديد‭ ‬لمنطقة‭ ‬الرملي‭ ‬وضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬وبدرجة‭ ‬أساسية‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬أخذا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للأسر‭ ‬والعوائل‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمن‭ ‬تحصل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬استحقاق‭ ‬والمواعيد‭ ‬المحتملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬السكن‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الوزارة‭ ‬الخاص‭ ‬بأرض‭ ‬وقرض‭ ‬يسير‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬بطريقة‭ ‬سلسلة‭ ‬ويحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصحاب‭ ‬الطلبات،‭ ‬والوزارة‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لاستكمال‭ ‬تخصيص‭ ‬الأراضي‭ ‬والقروض‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬سلمان‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬للوزيرة‭ ‬وجميع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تجاوبهم‭ ‬واستشعارهم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬الذي‭ ‬تتكامل‭ ‬فيه‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بجميع‭ ‬أعضائه‭ ‬لاستيفاء‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬والعيش‭ ‬الكريم‭.‬

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