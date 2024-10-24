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إقامة مؤتمر وطني لتأصيل الهوية البحرينية تعزز قيم المواطنة والولاء

10/24/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬بإعلان‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬إطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬وطني‭ ‬لتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬والذي‭ ‬يتوقع‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزية‭ ‬التأصيل‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬استجابة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزية‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭.‬

وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬المؤتمر‭ ‬وما‭ ‬سيصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬للهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬وبما‭ ‬يحفظ‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬ثوابت‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬وبما‭ ‬تتضمنه‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬متكاملة‭ ‬للمواطن،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونوه‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭.‬

واختتم‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أصالة‭ ‬وروح‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬بروح‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الأرض،‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬وتأصيل‭ ‬هذه‭ ‬الهوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭. ‬

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