رئيس مجلس النواب: الرؤية الملكية السامية ركيزة النجاح في تنفيذ ((العقوبات البديلة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الإنجازات‭ ‬التشريعية‭ ‬المتقدّمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬مكانة‭ ‬حقوقية‭ ‬عالمية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرتها‭ ‬التشريعية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬الاسترشاد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬جلالته،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬واستمرار‭ ‬تطوير‭ ‬كافة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المواطن‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬تطور‭ ‬المنظومة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬مؤشرا‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬المشاريع‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬وترسخ‭ ‬العدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ودور‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وأعمال‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الاحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات‭ ‬البرنامج،‭ ‬عبر‭ ‬إدماج‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬وأنشطة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الجوانب‭ ‬العملية،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة،‭ ‬وإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬والاندماج‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البرلماني‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التشريعي‭ ‬والقانوني‭.‬

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