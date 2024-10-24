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رئيس مجلس الشورى: ((العقوبات البديلة)) يؤصل الاستحقاقات الإنسانية البحرينية

10/24/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬يؤصل‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويرسّخ‭ ‬الرؤية‭ ‬السامية‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم‭ ‬في‭ ‬التسامح‭ ‬والنهوض‭ ‬بمنظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظَّم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مسارات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ويُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التماسك‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬تحصده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬تقدّم‭ ‬نموذجًا‭ ‬عالميًا‭ ‬ومتفرّدا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الحقوق‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وإشراكهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتمكّنهم‭ ‬من‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬للمملكة‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والثناء‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بشأن‭ ‬ترسيخ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬عاليًا‭ ‬متابعة‭ ‬ومؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرص‭ ‬سموّه‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬المنجزات‭ ‬الحقوقية،‭ ‬والنجاحات‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ونوَّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالجهود‭ ‬النوعية‭ ‬والعطاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وجميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وكوادر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬بمهنية‭ ‬ودقة‭ ‬عاليتين،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الإنساني‭.‬

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