المحافظة الجنوبية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة السرطان تحت شعار (حياة صحية للجميع)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ذلك‭ ‬أطر‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ويرفد‭ ‬أهداف‭ ‬المحافظة‭ ‬ورسائلها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويظهر‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬الفعالية‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬المحافظة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بالمجتمع‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬المحافظة‭ ‬جديرة‭ ‬بمتابعة‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظة،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬ضمن‭ ‬أهدافها‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومساعيها‭ ‬المستمرة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الرفاع‭ ‬كمدينة‭ ‬صحية‭.‬

اشتملت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬للتوعية‭ ‬الصحية،‭ ‬وممارسة‭ ‬لرياضة‭ ‬المشي‭ ‬بمشاركة‭ ‬أهلية‭ ‬ومجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬ثمن‭ ‬الحضور‭ ‬بسعي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬العالمي‭ (‬أكتوبر‭) ‬للتوعية‭ ‬الصحية،‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬المتاحة‭. ‬

كلمات دالة