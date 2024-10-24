المحافظة الجنوبية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة السرطان تحت شعار (حياة صحية للجميع)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور ودعم سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، احتفلت المحافظة الجنوبية باليوم العالمي لمكافحة السرطان، تحت شعار (حياة صحية للجميع)، وذلك ضمن جهود المحافظة في تعزيز المشاركة الصحية والتوعوية لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في مختلف المناسبات العالمية، وذلك بحضور سعادة العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ وعدد من المسؤولين والضباط، ومشاركة جهات حكومية شملت إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية والاتحاد الرياضي للأمن العام بوزارة الداخلية وإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، ومركز الجينوم الصحي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة أكد سمو المحافظ أن إقامة هذه الفعالية يأتي بهدف تعزيز الوعي الصحي، بما يخدم ذلك أطر الشراكة المجتمعية، ويرفد أهداف المحافظة ورسائلها لخدمة المجتمع، ويظهر تعاونها مع مختلف المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة.
وقال سموه إن الفعالية تنسجم مع مساعي المحافظة لرفع مستوى الصحة العامة بالمجتمع لاسيما من خلال زيادة التوعية والتثقيف، خصوصاً وأن المحافظة جديرة بمتابعة أبرز المستجدات البارزة على مستوى المحافظة، والوقوف على احتياجات الأهالي في الجانب الصحي والمجتمعي ضمن أهدافها للتنمية المستدامة ومساعيها المستمرة لاعتماد الرفاع كمدينة صحية.
اشتملت الفعالية على معرض للتوعية الصحية، وممارسة لرياضة المشي بمشاركة أهلية ومجتمعية، حيث ثمن الحضور بسعي المحافظة الجنوبية لنشر الوعي وذلك في إطار المشاركة في الشهر العالمي (أكتوبر) للتوعية الصحية، ودعم المبادرات الصحية بكل السبل المتاحة.
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