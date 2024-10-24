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المحافظة الجنوبية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة السرطان تحت شعار (حياة صحية للجميع)

10/24/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬احتفلت‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرطان،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬للجميع‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الصحية‭ ‬والتوعوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والضباط،‭ ‬ومشاركة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬شملت‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وإدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومركز‭ ‬الجينوم‭ ‬الصحي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ذلك‭ ‬أطر‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ويرفد‭ ‬أهداف‭ ‬المحافظة‭ ‬ورسائلها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويظهر‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬الفعالية‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬المحافظة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بالمجتمع‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬المحافظة‭ ‬جديرة‭ ‬بمتابعة‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظة،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬ضمن‭ ‬أهدافها‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومساعيها‭ ‬المستمرة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الرفاع‭ ‬كمدينة‭ ‬صحية‭.‬

اشتملت‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬للتوعية‭ ‬الصحية،‭ ‬وممارسة‭ ‬لرياضة‭ ‬المشي‭ ‬بمشاركة‭ ‬أهلية‭ ‬ومجتمعية،‭ ‬حيث‭ ‬ثمن‭ ‬الحضور‭ ‬بسعي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬العالمي‭ (‬أكتوبر‭) ‬للتوعية‭ ‬الصحية،‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬المتاحة‭. ‬

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