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((جودة التعليم والتدريب)) تصدر تقرير أداء مؤسسات قطاع التعليم والتدريب

10/24/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬حسن‭ ‬مصطفى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬مؤسساتها‭ ‬التدريبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬صدور‭ ‬تقرير‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬تحليلًا‭ ‬شاملًا‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬الفاعلة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وتحديد‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التطوير،‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬والتوصيات‭ ‬اللازمة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

وأضافت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والمهنية‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭ ‬الموظفة‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬تقاريرها‭ ‬الدورية،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وتعزز‭ ‬جودة‭ ‬أدائها،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬تحقيق‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬كافة‭ ‬التميز‭ ‬الدائم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬الثبات‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الإيجابية‭ ‬وتحفيز‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بها،‭ ‬وتحديد‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬التطوير،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬اللازمة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬خدمات‭ ‬التدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬للتقرير،‭ ‬نتائج‭ ‬المراجعات‭ ‬المؤسسية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬21‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية،‭ ‬و6‭ ‬مدارس‭ ‬خاصة،‭ ‬و6‭ ‬مؤسسات‭ ‬تعليم‭ ‬وتدريب‭ ‬مهني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نتائج‭ ‬مراجعات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬37‭ ‬برنامجًا‭ ‬أكاديميًا،‭ ‬فيما‭ ‬شمل‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬12‭ ‬إدراجًا‭ ‬مؤسسيًا،‭ ‬وتسكين‭ ‬31‭ ‬مؤهلًا‭ ‬وطنيًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إسناد‭ ‬46‭ ‬مؤهلًا‭ ‬أجنبيًا‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬إيجابية‭ ‬نتائج‭ ‬مراجعات‭ ‬المدارس‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬9‭ ‬مدارس‭ ‬تَحَسُنًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وحافظت‭ ‬14‭ ‬مدرسة‭ ‬على‭ ‬تقديرها‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬27‭ ‬مدرسة‭ ‬شملها‭ ‬التقرير‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬الامتحانات‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬بينت‭ ‬تقارب‭ ‬أداء‭ ‬الطلبة‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بشكلٍ‭ ‬عامٍ‭ ‬للصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬12 , 499‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية،‭ ‬و18‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬لنتائج‭ ‬الامتحانات‭ ‬الوطنية‭ ‬لطلبة‭ ‬الصف‭ ‬التاسع‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬13 , 214‭ ‬طالبًا،‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية،‭ ‬مع‭ ‬تبيان‭ ‬ظهور‭ ‬أداء‭ ‬الطلبة‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬الفهم‭ ‬العام‭ ‬للنصوص‭ ‬المقروءة‭ ‬والمسموعة‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬واللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬ومهارات‭ ‬التذكر‭ ‬والمفاهيم‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬العلمية‭.‬

وبيَّن‭ ‬التقرير‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬المدرجة‭ ‬بمعدل‭ ‬34 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬النسبة‭ ‬التراكمية‭ ‬لمؤهلات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المسكنة‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬بمعدل‭ ‬29 % ‭.‬

وأنه‭ ‬بإمكان‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬والمهتمّين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬والمتاحة‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الهيئة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ bqa ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭.‬

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