((جودة التعليم والتدريب)) تصدر تقرير أداء مؤسسات قطاع التعليم والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تطوير مستوى أداء مؤسساتها التدريبية والتعليمية بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من مخرجات التعليم في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك على هامش صدور تقرير أداء مؤسسات قطاع التعليم والتدريب في مملكة البحرين للعام الأكاديمي 2023-2024، والذي يقدم تحليلًا شاملًا عن أداء قطاع التعليم والتدريب من خلال تسليط الضوء على الممارسات الفاعلة بالمؤسسات ذات العلاقة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى التطوير، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة، بما يسهم في تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب.
وأضافت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب أن الهيئة تعتمد على الشفافية والمهنية في عملياتها الموظفة في إصدار تقاريرها الدورية، والتي تسهم بشكل إيجابي وفاعل في تطوير عمل المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزز جودة أدائها، مشيرةً إلى حرص الهيئة على تعزيز سبل تحقيق مؤسسات التعليم والتدريب كافة التميز الدائم، وتأكيد الثبات عليه، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية وتحفيز المؤسسات على الاستمرار بها، وتحديد الجوانب الأخرى التي تتطلب التطوير، بما يسهم في وضع الحلول اللازمة للارتقاء بجودة خدمات التدريب والتعليم المقدمة في المملكة.
وقد تضمن الإطار العام للتقرير، نتائج المراجعات المؤسسية التي شملت 21 مدرسة حكومية، و6 مدارس خاصة، و6 مؤسسات تعليم وتدريب مهني، إلى جانب نتائج مراجعات التعليم العالي، والتي شملت 37 برنامجًا أكاديميًا، فيما شمل الإطار الوطني للمؤهلات، 12 إدراجًا مؤسسيًا، وتسكين 31 مؤهلًا وطنيًا، بالإضافة إلى إسناد 46 مؤهلًا أجنبيًا.
وأوضح التقرير إيجابية نتائج مراجعات المدارس لهذا العام، حيث شهدت 9 مدارس تَحَسُنًا في الأداء وحافظت 14 مدرسة على تقديرها السابق من أصل 27 مدرسة شملها التقرير.
كما أشار التقرير إلى نتائج الامتحانات الوطنية، التي بينت تقارب أداء الطلبة مع نتائج العام الماضي بشكلٍ عامٍ للصف الثاني عشر التي شارك فيها 12 , 499 طالبًا من 37 مدرسة حكومية، و18 مدرسة خاصة، وكذلك الأمر لنتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف التاسع التي شارك فيها 13 , 214 طالبًا، من 62 مدرسة حكومية، مع تبيان ظهور أداء الطلبة بصورة أفضل هذا العام في المهارات الأساسية التي تركز بشكلٍ رئيسي على الفهم العام للنصوص المقروءة والمسموعة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومهارات التذكر والمفاهيم العامة في المواد العلمية.
وبيَّن التقرير زيادة نسبة مؤسسات التعليم والتدريب المهني المدرجة بمعدل 34 % مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى زيادة النسبة التراكمية لمؤهلات التعليم العالي المسكنة على الإطار الوطني للمؤهلات بمعدل 29 % .
وأنه بإمكان الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمّين الاطلاع على نتائج التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، والمتاحة جميعها على موقع الهيئة الإلكتروني >. bqa . gov . bh .
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