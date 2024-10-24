Friday, 25 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يعلن أنه يخوض اشتباكات ((من مسافة صفر)) مع جنود إسرائيليين داخل بلدة عيتا الشعب

10/24/2024 7:19:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬يخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬من‭ ‬‮«‬مسافة‭ ‬صفر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬الحدودية،‭ ‬في‭ ‬خضّم‭ ‬مواجهات‭ ‬متقطعة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬اسرائيل‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬يخوضون‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والصاروخية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬تدخل‭ ‬دبابة‭ ‬ميركافا‭ ‬للإسناد‭ ‬استهدفها‮»‬‭ ‬مقاتلوه‭ ‬‮«‬بالأسلحة‭ ‬المناسبة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬احتراقها‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬دمّر‭ ‬دبابة‭ ‬أخرى‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭.

وتشهد‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وقبل‭ ‬يومين،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدو‭ ‬بعملية‭ ‬تفجير‭ ‬منازل‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلدة‭.

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬البري‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‮»‬‭.

وبثّت‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬مشاهد‭ ‬حية‭ ‬أظهرت‭ ‬وجود‭ ‬دبابات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭. ‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬البلدات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬قبل‭ ‬عام‮»‬‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وللبلدة‭ ‬الحدودية‭ ‬رمزيتها‭ ‬لموقعها‭ ‬الملاصق‭ ‬للحدود‭ ‬ولكون‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬منها‭ ‬لأسر‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2006،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬واسرائيل‭. ‬وتعرضت‭ ‬البلدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬كذلك‭ ‬لدمار‭ ‬كبير‭.

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تحققت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬العلم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬مرفوعا‭ ‬فوق‭ ‬خزان‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭. ‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬إحكام‭ ‬سيطرته‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬ووفق‭ ‬المصدر‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمق‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‮»‬‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬الحدودية‭. ‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬حسن‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يستقر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قرية،‭ ‬فهو‭ ‬يعتمد‭ ‬سياسة‭ (‬دمّر،‭ ‬صوّر‭ ‬واهرب‭)‬‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬عيترون‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب،‭ ‬قال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬تجمعا‮»‬‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بالصواريخ‭ ‬وقذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬التصدي‭ ‬لمحاولة‭ ‬تسلل‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬مشاة‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التسلل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬والاشتباك‭ ‬معها‭ ‬و«أجبروها‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬خلف‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬استهدافه‭ ‬‮«‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والصاروخية‮»‬‭ ‬قوة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بلدة‭ ‬حدودية‭ ‬وأجبروها‭ ‬على‭ ‬التراجع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بـ«إخلاء‭ ‬جرحى‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عناصر‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬خراج‭ ‬بلدة‭ ‬ياطر‭-‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬إخلاء‭ ‬جرحى،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‮»‬‭. ‬

وارتفع‭ ‬بذلك‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬

MENAFN24102024000055011008ID1108817218

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث