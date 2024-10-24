حزب الله يعلن أنه يخوض اشتباكات ((من مسافة صفر)) مع جنود إسرائيليين داخل بلدة عيتا الشعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬يخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬من‭ ‬‮«‬مسافة‭ ‬صفر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬الحدودية،‭ ‬في‭ ‬خضّم‭ ‬مواجهات‭ ‬متقطعة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬اسرائيل‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬يخوضون‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬صفر‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والصاروخية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الاشتباكات‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬تدخل‭ ‬دبابة‭ ‬ميركافا‭ ‬للإسناد‭ ‬استهدفها‮»‬‭ ‬مقاتلوه‭ ‬‮«‬بالأسلحة‭ ‬المناسبة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬احتراقها‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬دمّر‭ ‬دبابة‭ ‬أخرى‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭.

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وتشهد‭ ‬بلدة‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وقبل‭ ‬يومين،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬العدو‭ ‬بعملية‭ ‬تفجير‭ ‬منازل‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلدة‭.

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وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬التقدم‭ ‬البري‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب‮»‬‭.

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وبثّت‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬مشاهد‭ ‬حية‭ ‬أظهرت‭ ‬وجود‭ ‬دبابات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭. ‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬عيتا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬البلدات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬قبل‭ ‬عام‮»‬‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وللبلدة‭ ‬الحدودية‭ ‬رمزيتها‭ ‬لموقعها‭ ‬الملاصق‭ ‬للحدود‭ ‬ولكون‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬منها‭ ‬لأسر‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2006،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬مدمرة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬واسرائيل‭. ‬وتعرضت‭ ‬البلدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬كذلك‭ ‬لدمار‭ ‬كبير‭.

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وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬تحققت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬العلم‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬مرفوعا‭ ‬فوق‭ ‬خزان‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬البلدة‭. ‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬إحكام‭ ‬سيطرته‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬قرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬ووفق‭ ‬المصدر‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمق‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‮»‬‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬الحدودية‭. ‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬حسن‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يستقر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قرية،‭ ‬فهو‭ ‬يعتمد‭ ‬سياسة‭ (‬دمّر،‭ ‬صوّر‭ ‬واهرب‭)‬‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬عيترون‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬عيتا‭ ‬الشعب،‭ ‬قال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬تجمعا‮»‬‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بالصواريخ‭ ‬وقذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬أمس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬التصدي‭ ‬لمحاولة‭ ‬تسلل‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬مشاة‭ ‬للعدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التسلل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬والاشتباك‭ ‬معها‭ ‬و«أجبروها‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬خلف‭ ‬الحدود‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬استهدافه‭ ‬‮«‬بالأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والصاروخية‮»‬‭ ‬قوة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بلدة‭ ‬حدودية‭ ‬وأجبروها‭ ‬على‭ ‬التراجع‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أثناء‭ ‬قيامهم‭ ‬بـ«إخلاء‭ ‬جرحى‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عناصر‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬خراج‭ ‬بلدة‭ ‬ياطر‭-‬بنت‭ ‬جبيل‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬إخلاء‭ ‬جرحى،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‮»‬‭. ‬

وارتفع‭ ‬بذلك‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭. ‬